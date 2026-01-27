Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Στο θέατρο έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν πηγαίναμε ο ένας τον άλλο»

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη παίζει στο θέατρο 34 ολόκληρα χρόνια και όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε να μοιράζεται τη σκηνή με άτομα που δεν άντεχε να βλέπει (και να τη βλέπουν), αλλά και με άλλους που απλώς δεν ταίριαξαν τα χνώτα τους. Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του “Happy day” και αποκάλυψε πώς διαχειρίστηκε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

«Παίζω 34 χρόνια στο θέατρο και παίζω συνέχεια. Είναι αδύνατον να μην έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν πηγαίναμε ο ένας τον άλλο ή που δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας. Έκανα υπομονή».

«Πολλές φορές μπορεί να γίνει ακραίο»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως η διαφορά ενός ηθοποιού με κάποιον άλλον εργαζόμενο είναι πως οι καλλιτέχνες αλλάζουν πιο συχνά δουλειά, οπότε εάν σου “κάτσει” στραβή με κάποια συνεργασία ξέρεις εκ των προτέρων πως αυτό δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, δεν θα τραβήξει πολύ μέσα στον χρόνο. «Υπάρχει το εύκολο της υπόθεσης που ξέρεις ότι θα είναι μόνο για κάποιους μήνες, οπότε κάνεις μια υπομονή, γιατί ξέρεις ότι έχεις 4-5-6 μήνες μπροστά σου.

Το άλλο όμως είναι ότι μπορεί να συμβαίνουν πράγματα την ώρα που εκτίθεσαι πάνω στη σκηνή. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να γίνει ακραίο, το συναίσθημά σου μπορεί να σε ξεπεράσει. Παρόλα αυτά, θέλει υπομονή».