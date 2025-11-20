Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Είναι πολύ ταμπού ακόμα το ότι γέννησα στα 40 μου»

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για την μητρότητα στα 40 της και για την κόρη της που σήμερα είναι 13 ετών.

«Πιστεύω ότι η Φραντζέσκα ήρθε για να μείνει, μας διάλεξε κανονικά και εμένα και τον Θανάση. Είναι πια ένα πλάσμα 13 ετών, η οποία θεωρώ ότι στα 18 της θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει. Είναι πολύ ανεξάρτητη ήδη, πάρα πολύ. Πορεύεται στη ζωή της και φτιάχνει ήδη τον χαρακτήρα της. Είναι μια προσωπικότητα σχεδόν ολοκληρωμένη και είναι μόλις 13» εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε: «Ήταν πολύ ταμπού όπως είναι ακόμα, το ότι εγώ γέννησα στα 40 μου. Δηλαδή, ξαφνικά αυτό γίνεται θέμα. Τώρα είμαι 53 ετών. Έχω ένα καλό DNA από την οικογένεια μου, ο μπαμπάς μου έδειχνε πάντα πολύ μικρός, μου έδωσε ο Θεός και έναν σωματότυπο που είναι λίγο εφηβικός και δεν έχει γυναικέψει ποτέ. Όλο αυτό συν, θεωρώ, την έντονη ανδρεναλίνη και την ένταση του θεάτρου που είναι πια 34 χρόνια καθημερινά στη ζωή μου».

Για εκείνη το θέατρο είναι πηγή ζωής όπως εξηγεί: «Το θέατρο εμάς τους ηθοποιούς μας κρατάει νέους, ενεργούς συνέχεια. Είναι ένας πρωταθλητισμός για μένα το θέατρο και κάθε μέρα πρέπει να είσαι στο 100%. Κάθε μέρα πρέπει να ανταγωνιστείς τον ίδιο σου τον εαυτό, τον εαυτό της προηγούμενης ημέρας. Αυτή, λοιπόν, η τεράστια προσπάθεια θεωρώ ότι αναγεννά με έναν τρόπο και τα κύτταρα».