Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Στην πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο με έκοψε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης»

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης θυμήθηκε την πρώτη του ακρόαση στο θέατρο και αποκάλυψε στην εκπομπή «The 2Night Show» ότι αμέσως μετά την αποφοίτησή του από την σχολή προσπάθησε να πάρει έναν ρόλο, όμως τελικά δεν τα κατάφερε.

«Ήταν η πρώτη μου ακρόαση στο θέατρο και με έκοψε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Είχα τελειώσει τη σχολή και μου είχε στείλει μήνυμα, γιατί θα έβλεπε πολλά παιδιά. Πήγα, είχα διαβάσει, ήταν πολύ ωραίος ο ρόλος και το έργο. Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που με ενημέρωσε. Μου είπε «ήσουν πολύ καλός». Ήταν πολύ προστατευτικός. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχουν πολλοί ακατάλληλοι άνθρωποι εκεί έξω. Με έκανε να νιώσω καλύτερα. Μου άφησε ωραία ανάμνηση η πρώτη μου οντισιόν για το θέατρο».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή και είπε χαρακτηριστικά: «Καλά είμαι στον έρωτα. Δεν αποζητάω ούτε τον έρωτα ούτε τη μοναξιά. Όταν είναι να έρθει, είναι καλοδεχούμενο. Άμα δεν προκύψει κάτι, δεν θα το επιδιώξω. Έτσι πιστεύω ότι χτίζεται μια υγιής σχέση».

Και συμπλήρωσε για την επιτυχία που βιώνει: «Μου αρέσει η αποδοχή και η αγάπη που νιώθω από τον κόσμο. Είναι ωραίο όταν φέρνεις το κοινό της τηλεόρασης στο θέατρο».