Βασίλης Μαυρογεωργίου: «Δεν πιστεύω στον έρωτα - Έχω περάσει την κρίση της μέσης ηλικίας»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου μοιράστηκε στο «Buongiorno» τις σκέψεις του για τις ανθρώπινες σχέσεις, δηλώνοντας πως πλέον αναθεωρεί, αναφορικά με τη θεωρία του περί έρωτος που είχε αναπτύξει παλιότερα στην Φαίη Σκορδά. «Δεν πιστεύω στον έρωτα. Οι σχέσεις και ο έρωτας ο ίδιος στηρίζονται στη δουλειά και στη φροντίδα. Θέλει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια και οι δύο. Όποιος στηρίζει τη σχέση του στον έρωτα, τότε όλες οι σχέσεις θα τελείωναν στον ένα - ενάμιση χρόνο. Ο ενθουσιασμός κάποια στιγμή υποχωρεί, ο έρωτας όμως καλλιεργείται».

Βόλτα με τη μηχανή

«Αν υπήρχε μια πολυτέλεια που θα μπορούσα να έχω, είναι η πολυτέλεια χρόνου. Να μπορεί ο άνθρωπος να ζει χωρίς να αγχώνεται για την επιβίωσή του και να έχει χρόνο να κάνει πράγματα που τον ευχαριστούν.

Νομίζω έχω περάσει την κρίση της μέσης ηλικίας. Αυτό που έχω νιώσει είναι ότι δεν θέλω να αφήνω τη ζωή να περνάει. Σκέφτομαι ότι, ας πούμε, μια ωραία μέρα θέλω να πάω μια βόλτα με τη μηχανή, θέλω να πάω ταξίδια».

«Άνθρωπος της δράσης»

«Πολλές φορές με καταβάλλουν τα συναισθήματα, έρχεται όλη η χρονιά και με συναντάει σαν τρένο! Σπούδασα στη σχολή της Νέλλης Καρρά και η δασκάλα μου έχει μια φιλοσοφία που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ψυχανάλυση είναι κάτι πολύ καλό, αλλά δεν πρέπει να βρίσκεις εκεί καταφύγιο για να δικαιολογείς τα προβλήματά σου. Το θέμα είναι να προσπαθήσεις να τα λύσεις. Κι αυτό σε κάνει άνθρωπο της δράσης».