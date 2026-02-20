Σαρλίζ Θερόν: «Φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ολόκληρες ώρες»

Για 15 ολόκληρες ώρες ένας φωτογράφος την κακοποιούσε λεκτικά, κατά την διάρκεια μιας φωτογράφισης και όπως αποκάλυψε η Σαρλίζ Θερόν - στο περιοδικό AnOther - μιλώντας ανοιχτά για τα πρώτα της χρόνια ως μοντέλο στο Λος Άντζελες - αυτό ήταν μια φρικτή εμπειρία.

Και περιέγραψε καθώς θυμήθηκε το περιστατικό: «Μου φώναζε, με κακοποιούσε λεκτικά για περίπου 15 ώρες σε μια φωτογράφιση, και απλώς δεν αισθανόμουν άνθρωπος.» Και συνέχισε: «Παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν ακόμα. Πρόσφατα συνεργάστηκα με έναν φωτογράφο που ερχόταν επιθετικά προς το μέρος μου, με πλησίαζε, έβαζε τα χέρια του πάνω μου και έδενε το πουκάμισό μου... Έπρεπε να πω κάτι...».

Η Σαρλίζ Θερόν που είναι περισσότερο γνωστή για την υποκριτική της, έχει επίσης εργαστεί ως παραγωγός σε αρκετές ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας Atomic Blonde του 2017.

Αναφέροντας την απόφασή της να εξερευνήσει την παραγωγή, εξήγησε: «Όταν άρχισα να κάνω παραγωγή πριν από 25 χρόνια, κανείς δεν έπαιρνε τους ηθοποιούς στα σοβαρά. Με γοήτευε η ίδια η δουλειά της παραγωγής. Τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας μιας ταινίας. Ενδιαφερόμουν τόσο πολύ να κάνω παρέα με το συνεργείο. Δεν ήμουν το είδος του ηθοποιού που θα πήγαινε στο τρέιλερ, θα εξαφανιζόταν και θα επέστρεφε. Ακόμα δεν είμαι αυτός ο ηθοποιός. Μισώ τα τρέιλερ».