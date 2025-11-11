Θανάσης Αλευράς: «Η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν πάντα η ντίβα που σου τρέχανε τα σάλια»

Ο Θανάσης Αλευράς μίλησε στην κάμερα του “Breakfast@Star” για τις αλλαγές στον διαγωνισμό της Eurovision, για το αν του άφησε πικρία η συμμετοχή του ως σχολιαστή, για τον Γιώργο Καπουτζίδη, αλλά και το νέο βραδινό project που ετοιμάζει η Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1. «Ξέρω πώς θα είναι η βραδινή της εκπομπή και ετοιμάζεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει όμως η Ζέτα και το μεσημέρι. Έδειξε λίγο ένα άλλο πρόσωπο στο “Rouk Zouk” γιατί ήταν πάντα η ντίβα, που έβγαινε και σου τρέχανε τα σάλια ας πούμε! Ό,τι και να κάνει το κορίτσι αυτό είναι τόσο λαμπέρο».

Η Eurovision

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στον οποίο είχε συνυπάρξει με τον Ζερόμ Καλούτα ως σχολιαστές. «Μακάρι να εδραιώθηκε η νέα μορφή της Eurovision και να έχουμε πια ημιτελικούς και τελικό, μου αρέσει πολύ. Πάνε με τη χαρά τους τα παιδιά διαγωνίζονται, ψηφίζει ο κόσμος, το βλέπουμε, δηλαδή δεν είναι μια ανάθεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ που γίνεται αυτό. Και είδατε και πέρσι τι ωραία πήγαμε με την Klavdia. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι ωραία, έχουν και έξοδα και δεν ξέρω αν τους παίρνει στην ΕΡΤ να το κάνουν οικονομικά.

ΟΓιώργος Καπουτζίδης είναι το top of Eurovision. Αφού έχει όρεξη να το ξανακάνει, θα το κάνει τέλεια, είναι κάτι που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αν ζητούσαν τη συμμετοχή μου στα σόου θα έλεγα γιατί όχι; Πάρτι είναι».

«Δεν κράτησα πικρία»

Ο Αλευράς δεν θα μπορούσε να σχολιάσει και την αρνητική κριτική που δέχτηκε μετά τη συμμετοχή του στο σχολιαστικό μέρος της Eurovision πριν από μερικά χρόνια. «Η κριτική που δέχτηκα για τον δικό μου ρόλο στον διαγωνισμό με έκανε να είμαι πιο συγκρατημένος. Μέχρι τότε εγώ δεν απασχολούσα τα ΜΜΕ για κάτι άλλο πέρα από την δουλειά μου και ξαφνικά έφαγα όλο αυτό και λέω “όχι ευχαριστώ, δεν θέλω πολλά πολλά”.

Πικρία, δεν κράτησα, απλώς δεν μου άρεσε που μου συνέβη όλο αυτό. Το συζήτησα με τους φίλους που ούτως ή άλλως είναι τόσο εξοικειωμένοι με το να είναι κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και να ακούνε αυτά. Απλώς εμένα ήταν πρώτη φορά, αλλά πάντα θα είναι μια ωραία ανάμνηση.