Σμαράγδα Καρύδη: Τι θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο του «Παρά 5» - Ο ρόλος της Ζέτας Μακρυπούλια

Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη στο “Buongiorno” και μίλησε για την επιστροφή της κωμικής σειράς «Στο παρά 5» με το επετειακό επεισόδιο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και αποκάλυψε κάποια πράγματα από αυτά που θα δούμε στην οθόνη του MEGA και όπως αναμένεται θα σαρώσει σε τηλεθέαση. «Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη τα γυρίσματα του “Παρά 5” και κοντά στις γιορτές θα δούμε το μεγάλο επετειακό επεισόδιο.

Θα έχει backstage υλικό και συνεντεύξεις με όσα θέλαμε να πούμε τότε και δεν τα είπαμε. Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί, έχει κατσαρωθεί και θα την ξαναφορέσω. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ρώτησε τον κόσμο τι θα ήθελε να δει και από αυτό εμπνεύστηκε και έχει γράψει σκηνές με αυτά που του ζήτησαν οι τηλεθεατές. Υπήρξε τρελή ανταπόκριση. Είναι κάτι που ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ, γι’ αυτό και θα γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα.

«Δεν έχουμε αλλάξει»

Χθες πήγα και τους είδα όλους και ήταν σαν να βλέπω την παρέα μου από το σχολείο. Εξελιχθήκαμε, δεν νομίζω ότι αλλάξαμε φοβερά από τότε. Θεωρώ ότι είμαστε διαφορετικοί από τότε. Μεγαλώσαμε, πέρασαν 20 χρόνια από τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει ιδιαιτέρως.

Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου η Ντάλια, είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία του “Παρά 5”. Η Ντάλια θα είναι μια εξελιγμένη Ντάλια, θα δούμε διάφορα κομμάτια της μέσα σε αυτά τα χρόνια. Θα έχω πάλι λεφτά και αυτό είναι ωραίο ειδικά αν δεν έχεις και συναίσθηση, επειδή η Ντάλια τα λεφτά τα είχε ως παιχνίδι και έπαιζε μαζί τους, δεν την άγχωναν.

«Κι άλλοι έχουν κάνει επιτυχία και δεν μιλιούνται»

Είμαστε πιο ώριμοι από το “Friends”. Δεν μαλλιοτραβηχτήκαμε. Εμείς κάναμε και πολύ παρέα εκτός από το “Παρά 5”, εκεί γνωριστήκαμε επί της ουσίας και δέσαμε. Πηγαίναμε μαζί διακοπές, ήμασταν συνέχεια στα τηλέφωνα, παίζαμε επιτραπέζια, κάναμε μαζί παραστάσεις. Οι τρεις από εμάς αγοράσαμε και σπίτι στην Αίγινα και βρισκόμαστε εκεί τα καλοκαίρια. Με τον Γιώργο είμαστε και μεσοτοιχία.

Η επιτυχία του σίριαλ δεν έχει να κάνει με τη σχέση μας, έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Κι άλλοι έχουν κάνει επιτυχία και δεν μιλιούνται. Σίγουρα χαθήκαμε, δεν είμαστε κάθε μέρα στα τηλέφωνα, πάντα όμως όταν βρισκόμαστε μιλάμε κανονικά και λέμε τα νέα μας, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που το κάνουμε αυτό τώρα, δεν με αγχώνει, με χαροποιεί πάρα πολύ. Από τις σκηνές του “Παρά Πέντε” δεν θα περάσουν όλοι, αλλά στο επετειακό θα είναι όλοι και η Ζέτα Μακρυπούλια».