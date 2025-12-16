«Στο παρά 5 - 20 χρόνια μετά»: Η Ντάλια, η χρεοκοπία και τα τρία… μπλε χαρτονομίσματα στο ATM

Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε! Η λαμπερή βραδιά του «Στο παρά 5 – 20 χρόνια μετά» έρχεται την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο MEGA.

φωτογραφία YouTube

«Έμαθα καταστραφήκατε»

Στο νέο τρέιλερ του σόου η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου.

Η πεντάδα του «Στο παρά 5» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

φωτογραφία YouTube

Στο τρέιλερ βλέπουμε ένα σκετς κατά τη διάρκεια της χρεοκοπίας της Ελλάδας και της εποχής των μνημονίων, με τη Ντάλια να είναι η μόνη που παραμένει… πλούσια και τους άλλους τέσσερις ντυμένους σαν να ζουν στο 1950 ή σαν να παίζουν στις "Άγριες μέλισσες", βασικά να ζουν μες στη φτώχεια!

«Έμαθα καταστραφήκατε, πολύ στεναχωρήθηκα», λέει φορώντας ένα φόρεμα με... κεντημένα χαρτονομίσματα και αργότερα τη βλέπουμε στο ATM την περίοδο των Capital Controls να βγάζει μόνο… τρία μπλε χαρτονομίσματα και να απορεί!

φωτογραφία YouTube

Τότε και τώρα

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο νοσταλγικό Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που συνεχίζουν να προσφέρουν χαμόγελα 20 χρόνια τώρα.

Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

φωτογραφία YouTube

Γέλιο μετά μουσικής

Το εορταστικό πρόγραμμα «Στο παρά 5 – 20 χρόνια μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με τη σειρά και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα του «Παρά 5».