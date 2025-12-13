«Στο παρά 5 - 20 χρόνια μετά»: Πήγαμε στο γύρισμα του Special Reunion επεισοδίου

Γέλια, πλάκα, χαρά, συγκίνηση, χορός, τραγούδι, καλή διάθεση… Αυτό ήταν το κλίμα στην πρόβα, μα και στο γύρισμα του επετειακού επεισοδίου της σειράς «Στο παρά 5 - 20 χρόνια μετά» που θα παιχτεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο MEGA.

Μια μέρα πριν

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Στο στούντιο Kapa 2 στο Μαρκόπουλο βρέθηκαν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη και φυσικά η Ζέτα Μακρυπούλια για να αποφασιστεί τι θα φορέσουν, να δουν πως θα κάνουν είσοδο, να «κουρδιστούν» με τη μπάντα, να γίνουν οι σωστοί φωτισμοί και το γενικότερο στήσιμο της εκπομπής - σόου, καθώς την επομένη το πρόγραμμα θα γυριζόταν σχεδόν σαν live!

Ο λόγος στο κοινό

Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η εγγραφή του επετειακού επεισοδίου και όλα πήγαν ρολόι! Φυσικά οι πρωταγωνιστές της σειράς, αλλά και εκείνοι που ερμήνευσαν τους β’ ρόλους είχαν φτάσει στο στούντιο αρκετά νωρίτερα ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας.

Λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα έφτασαν οι άνθρωποι που θα κάθονταν στις θέσεις του κοινού. Τα άτομα αυτά επιλέχθηκαν ανάμεσα στους 30.000 που δήλωσαν συμμετοχή στο ειδικό microsite που έφτιαξε το MEGA για τη σειρά. Μάλιστα στο κοινό θα δούμε άτομα όλων των ηλικιών, ακόμη και νεαρά παιδιά που καλά - καλά δεν είχαν γεννηθεί όταν η σειρά πρωτοπαίχτηκε, 20 χρόνια πριν.

Πρόκειται για εκείνους που ψήφισαν για τις αγαπημένες τους ατάκες και σκηνές και φυσικά αυτούς που έστειλαν τις προτάσεις τους για το πώς θα ήθελαν να δουν τους χαρακτήρες στο σήμερα. Ο Καπουτζίδης διάβασε με προσοχή όλο το υλικό που του έστειλαν και αρκετές από τις προτάσεις του κόσμου θα ενσωματωθούν στο κομμάτι της μυθοπλασίας, δηλαδή στα βίντεο όπου θα δούμε πως είναι η ζωή των ηρώων σήμερα. Πρόκειται για σκηνές με χιούμορ, αλλά και νοσταλγία. Ουσιαστικά όλο το αφιέρωμα κινήθηκε βάσει των προτιμήσεων και των προτάσεων του κόσμου και αυτό το κάνει πολύ ξεχωριστό, αφού με αυτόν τον τρόπο ο δημιουργός της σειράς ήθελε να τιμήσει τους τηλεθεατές που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να αγαπούν τη σειρά του…

φωτογραφία Instagram

Το πολύωρο γύρισμα

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος εισέβαλλαν πρώτοι στο πολύχρωμο πλατό συνοδεία της μπάντας και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Στο στούντιο επικρατούσε καλή διάθεση, θετική ενέργεια και η χαρά του να γιορτάσουν όλοι μαζί την αγαπημένη τους σειρά.

Κάθισαν στο κέντρο του πλατό και πλάι τους άρχισαν να καταφθάνουν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί της σειράς. Ο Καπουτζίδης είχε τον κεντρικό ρόλο και ως συντονιστής του όλου εγχειρήματος έδινε την πάσα για να περνάει το πρόγραμμα από ενότητα σε ενότητα.

Μεταξύ άλλων θα δούμε τους πρωταγωνιστές να αποκαλύπτουν άγνωστες στιγμές από τα γυρίσματα και να συμφωνούν πως το «Παρά 5» άλλαξε κυριολεκτικά τη ζωή τους! Τι συνέβη άραγε στο γύρισμα που ήταν δεμένοι στις γραμμές του τρένου; Πώς πέρασαν στη Μύκονο όπου γύρισαν τα επεισόδια του β’ κύκλου; Πόσες ώρες κράτησε το γύρισμα με τον… Μαγκάιβερ και τι πήγε στραβά;

Το γέλιο εναλλασσόταν με το δάκρυ, ειδικά τη στιγμή που οι πρωταγωνιστές της σειράς θυμήθηκαν τους παλιούς τους συνεργάτες του έφυγαν από τη ζωή, όπως την Ειρήνη Κουμαριανού, τον Γεράσιμο Μιχελή και την Πόπη Χριστοδούλου.

Reunion party

Με τη συνοδεία της ζωντανής ορχήστρας το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε πάρτι με τη Ζέτα Μακρυπούλια να δίνει το σύνθημα για να τραγουδήσουν όλοι μαζί το «Φιλί, φιλί με σκοτώνεις» με την ανάλογη προφορά φυσικά.

Το γύρισμα κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ έγινε και μια μικρή διακοπή ώστε το κοινό να ξεκουραστεί, να φάει και να πιει (είπαμε, σε πάρτι ήταν καλεσμένοι). Η Θεοπούλα, η Έφη Παπαθεοδώρου, ήταν η μόνη που δεν έμεινε μέχρι το φινάλε, καθώς -λόγω ηλικίας- κουράστηκε και ζήτησε να αποχωρήσει.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε! Το επετειακό «Στο παρά 5 – 20 χρόνια μετά» έρχεται στο MEGA, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21.00 γεμάτο μουσική, χιούμορ και αμέτρητες εκπλήξεις. Θα λείψεις;