«Στο παρά 5 - 20 χρόνια μετά»: Οι πρωταγωνιστές μιλούν για την επιστροφή στη χαρά και στην ανεμελιά

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και το Reunion «Στο παρά 5 - 20 χρόνια μετά» θα έρθει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21.00, στο MEGA σαν ένα Χριστουγεννιάτικο δώρο! Οι πρωταγωνιστές της κωμικής σειράς μίλησαν στην κάμερα του “Buongiorno” για το τότε, το τώρα, τη χαρά, την ανεμελιά και το τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια…

Γιώργος Καπουτζίδης (Σπύρος)

«Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια του κοινού. Μας έστειλαν σενάρια που θα ήθελαν να γίνουν οπότε είπαμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Θα είμαστε εκεί, θα θυμηθούμε, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πως αυτή η σειρά έγινε τόσο επιδραστική, μπήκε τόσο πολύ στην ποπ κουλτούρα της Ελλάδας. Θα δείτε κάποια πράγμα καινούρια, θα απαντήσουμε σε όποια απορία έχετε. Θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να τιμήσουμε αυτή την αγάπη που λάβαμε.

Εγώ γενικά δεν συγκινούμαι, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κλάψουν μπροστά από μια κάμερα. Θυμάμαι όμως όταν άκουσα την κυρία Έφη Παπαθεοδώρου να μιλά γι’ αυτό που έζησε τότε και αυτό που συνεχίζει να ζει 20 χρόνια τώρα και τρέχαν τα δάκρυα μου! Δεν το ’χω ξαναπάθει! Το 2025 ο Σπύρος θα είναι λιγότερο μόνος από ότι το 2005. Θέλω το reunion του “Παρά 5” να αφήσει μία γλυκιά γεύση, να γυρίσουν όλοι στα χρόνια της αθωότητας και της ανεμελιάς».

Αγγελική Λάμπρη (Αγγέλα)

«20 χρόνια μετά, έχουν αλλάξει οι ζωές μας, είναι κάτι πολύ περίεργο. Η Αγγέλα σήμερα θα είναι ακριβώς το ίδιο! Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν! 20 χρόνια μετά, τα ίδια θα έκανε. Μπορεί να τα ’σπαγε και πιο πολύ λόγω των συνθηκών».

Αργύρης Αγγέλου (Φώτης)

«Είναι ένα συναίσθημα χαράς που δεν έχω ξαναζήσει. Είναι πολύ συγκινητικό, αλλά έχει χαρά μέσα. Όταν μου είπε ο Γιώργος για το reunion νόμιζα ότι έκανε πλάκα γιατί μέσα σ’ αυτά τα χρόνια κατά καιρούς που είχαμε πει μπας και κάνουμε κάτι, εκείνος ήταν κάθετος!

20 χρόνια μετά είναι όλα προ “Παρά 5” και μετά “Παρά 5” και η ζωή μου και η καριέρα μου, αλλά είχαν σαν αφετηρία αυτό. Το μήνυμα που περνάει το “Παρά 5” είναι ότι κέρδισε το καλό. Η σειρά πάντα πρέσβευε τη φωτεινή πλευρά της ζωής».

Σμαράγδα Καρύδη (Ντάλια)

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη. Νομίζω ότι είναι το πράγμα που έχω πιο πολλή όρεξη να κάνω φέτος. Ήξερα ότι ο Γιώργος το σκεφτόταν γιατί τα λέγαμε την ώρα που κολυμπούσαμε στην Αίγινα. Ήμασταν ηλιοκαμμένοι και βρεγμένοι και του είπα ότι είναι τέλεια ιδέα και κάπως έτσι ξεκίνησε.

Η Ντάλια θα ήθελα να είναι ευτυχισμένη γιατί αυτό έψαχνε η καημένη. Λεφτά είχε, αλλά δεν της έφερναν τη χαρά. Τα φιλαράκια της θα ήθελε να έχει, οπότε θα ήθελα και τώρα -όπως και να ’ναι- να είναι μαζί τους.

Αυτή η σειρά είναι για μένα σαν τα νιάτα μου, τα παιδικά μου χρόνια, το σχολείο μου, δηλαδή νιώθω σαν να γυρνάω σε ένα οικείο και αγαπημένο περιβάλλον που πάντα με συγκινεί! Το μήνυμα της σειράς είναι η αλληλεγγύη, η αγάπη και το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η φιλία».

Ζέτα Μακρυπούλια (Αμαλλλία)

«Είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα, αλλά τώρα έχω μεγάλη χαρά γιατί συναντηθήκαμε μετά από τόσα χρόνια όλοι μαζί. Τέτοιες παρέες όταν έχουν δέσει τόσο καλά στο παρελθόν όσα χρόνια και να περάσουν, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Μέσα στις καινούριες σκηνές που έχουν γυρίσει, υπάρχω και η Αμαλία κάπου. Το “Παρά 5” είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, των πιο νεανικών μου χρόνων, είναι για μένα χαρά, επαφή. Η σειρά μιλά για το ότι όταν οι άνθρωποι είναι μαζί μπορούν να καταφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ο καθένας μόνος του! Μιλά επίσης για τη χαρά και το παιχνίδι».