«Στο παρά 5 – 20 χρόνια μετά»: Αυλαία και... τέλος για πάντα

Φάτε τη σκόνη μας «Φιλαράκια», το δικό μας reunion ήταν πολύ καλύτερο από το δικό σας! Η αγαπημένη σειρά του MEGA «Στο παρά 5» έκλεισε 20 χρόνια από την πρώτη προβολής της και το γιόρτασε με ένα έξτρα επεισόδιο που είχε τα πάντα! Ήταν πολύ περίεργο το συναίσθημα να βλέπουμε ξανά τους ήρωες που αγαπήσαμε τότε -ειδικά τους β' ρόλους που είχαμε καιρό να δούμε- και να τους βλέπουμε μεγαλωμένους κατά 20 χρόνια! Κατά μία έννοια ήταν σαν να βλέπαμε και τους δικούς μας εαυτούς 20 χρόνια μετά!

Η ιδέα γι' αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο προς όλους τους φαν ξεκινήσε ένα καλοκαίρι στη θάλασσα της Αίγινας όπου ο Καπουτζίδης και η Καρύδη έπιασαν μια χαλαρή κουβέντα για ένα reunion της σειράς «Στο παρά 5» και αυτή η αρχική ιδέα, έγινε τελικά μεγάλο project και ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη για τους επόμενους που θα θελήσουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο με άλλες επιτυχημένες σειρές.

Το Reunion του «Παρά 5» είχε λίγο από όλα: είχε γέλιο, είχε δάκρυ, είχε μικρές αμήχανες στιγμές, είχε αστείες σκηνές, αλλά και μερικές όχι και τόσο επιτυχημένες, είχε τον live αυτοσχεδιασμό της παλιάς σκηνής με τις ταυτότητες, είχε όμως και πολύ μεγάλη διάρκεια που κάπως ίσως κούρασε λίγο...

φωτογραφία Instagram

Τι πέρασαν οι ήρωες όλα αυτά τα χρόνια

Κάθε φορά που βλέπαμε μια σκηνή, ήταν λες και βλέπαμε ένα επεισόδιο από τα παλιά και αυτό μας έκανε να θέλουμε ακόμα περισσότερο να δούμε έναν νέο κύκλο της σειράς!

* Η Ντάλια (που είχε τις καλύτερες ατάκες από όλους) υπέφερε στα Capital Controls. Ήθελε να σηκώσει ένα πακετάκι πράσινα και της έβγαζε τρία μπλε! Άντε μετά να της εξηγήσεις τι έγινε στη χώρα το 2015! Και άντε να της πεις γιατί η τράπεζα της κράτησε τα 7,4 δις ευρώ!

* Είδαμε τους 5 να είναι δεμένοι σε πισίνα επειδή έμπλεξαν στην υπόθεση δολοφονίας του επιχειρηματία Παπαποστόλου. Λίγο πριν τους τσιμεντώσουν, εμφανίστηκε η Αμαλία και πάλι τους έσωσε δίνοντας χαιρετίσματα από την γιαγιά του Σπύρου και τη Θεοπούλα που βρίσκονταν στον Παράδεισο. Η Αμαλία που ήταν άγγελος είπε πως -για κάλυψη- στη γη παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι της ισπανικής τηλεόρασης, «Ρουκ Θουκ», που του άλλαξαν ώρα φέτος, άρα η Μακρυπούλια πέταξε και τη μπηχτή της στον ΑΝΤ1!

* Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην δούμε και την παρέα να κάνει σίριαλ... εποχής! Μεταφερθήκαμε λοιπόν στο χωριό της Ζουμπουλίας, στο Αχλαδοχώρι, το 1956 όπου όλοι τους ήταν φτωχοί εκτός φυσικά από την Ντάλια που έκανε χλιδάτο γάμο με τον κύριο Πόνυ!

Τι μάθαμε που δεν ξέραμε

* Ο Καπουτζίδης δεν είναι γρήγορος στο γράψιμο! Τα σενάρια γράφονταν κυριολεκτικά στο... παρά πέντε και έτσι στο κανάλι ήταν πανικόβλητοι γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήξεραν εάν θα έχουν επεισόδιο να παίξουν στον αέρα!

* Η παραγωγή, από την πλευρά της, έτρεμε όταν έπαιρνε το σενάριο στο χέρι γιατί δεν γνώριζε τι θα είχε σκαρφιστεί ο Καπουτζίδης να βάλει μέσα και τι θα έπρεπε να ετοιμάσει στο γύρισμα! Ακόμη και... ελικόπτερο τους ζητούσε!

* Κάθε επεισόδιο χρειαζόταν τουλάχιστον 90 ώρες στο μοντάζ για να ολοκληρωθεί και να μπορεί να μεταδοθεί.

* Το τραγούδι των τίτλων της σειράς, το «Ήμουν άγγελος του Τσάρλι» της Δανάης Φαβίλλι, βρέθηκε σε ένα cd που είχαν κάνει δώρο στον Καπουτζίδη. Όταν εκείνος το άκουσε σκέφτηκε να το βάλουν στη σειρά, ώστε να δίνει αμέσως το κωμικό στίγμα, όμως ο σκηνοθέτης Αντώνης Αγγελόπουλος αρνήθηκε. Έναν μήνα αργότερα ο Αργύρης Αγγέλου είπε στον σκηνοθέτη ακριβώς αυτά που του είχε πει και ο Καπουτζίδης και κατάφερε να τον πείσει. Τα πάντα είναι θέμα timing!

* Η κομμώτρια χρειαζόταν 3 ώρες κάθε φορά ώστε στην ίσια περούκα της Ντάλιας να κάνει τι γνώριμες μπούκλες.

* Ο Παύλος Ορκόπουλος αποκάλυψε πως ο κόσμος τον σταματούσε στον δρόμο και του έλεγε να διαλέξει τη Ζουμπουλία και όχι τη Μαριλένα! Όταν παντρεύτηκε τη Μαριλένα τον σταματούσαν και του έλεγαν πως έπρεπε να είχε παντρευτεί τη Ζουμπουλία!

* Η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έμαθε την υπόθεση της σειράς από τον ίδιο τον Καπουτζίδη.

* Η Έφη Παπαθεοδώρου (Θεοπούλα), που δέχτηκε το περισσότερο χειροκρότημα, αποκάλυψε ότι χάρη στην Ειρήνη Κουμαριανού (Σόφη) πήγε σε αυτή τη σειρά και μάλιστα μάθαμε πως η ηθοποιός δεν παραπονέθηκε ποτέ στον Καπουτζίδη για τις εξτρίμ ατάκες που τις έγραφε!

* Η υπόλοιπη παρέα δεν ήθελε την Ντάλια να την ερμηνεύσει η Σμαράγδα Καρύδη γιατί πίστευαν πως δεν της ταίριαζε ο ρόλος, ο σκηνοθέτης όμως επέμενε. Η Καρύδη έμαθε την αλήθεια έναν χρόνο μετά όταν έκαναν όλοι μαζί διακοπές στη Σκύρο.

* Στα γυρίσματα της Μυκόνου, η παραγωγός κανόνισε το πλοίο να πάει σε άλλο λιμάνι, ώστε να προλάβουν να κάνουν τη σκηνή στα λίγα λεπτά που βγαίνουν και μπαίνουν οι επιβάτες. Μέσα στον χαμό η Αγγελική Λάμπρη ξέχασε το σακίδιό της. Έτσι στις σκηνές στο πλοίο έχει περασμένο χιαστή στον ώμο της το χακί σακίδιο, ενώ στις σκηνές του νησιού, το σακίδιο αγνοείται!

* Στη σκηνή που η Ζουμπουλία κοιτάζει ζευγάρια αντρών να περπατούν στη Μύκονο, στην οθόνη εμφανίζεται τρεις φορές το ποσό των 100.000€. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εξήγησε πως με αυτόν τον τρόπο ο Καπουτζίδης σατίρισε το πρόστιμο των 100.000€ που είχε ρίξει το ΕΣΡ στη σειρά του «Κλείσε τα μάτια» το 2003, μόλις δύο χρόνια νωρίτερα δηλαδή, επειδή έδειξε ένα φιλί μεταξύ ανδρών... Άλλοι καιροί τότε!

* Η Ράνια Σχίζα σύστησε τον Γεράσιμο Μιχελή στον Καπουτζίδη και εκείνος πήρε τον ρόλο του κακού μια μέρα που έπιναν καφέ όλοι μαζί!

* Το MEGA ζήτησε από τον Καπουτζίδη να κάνει δεύτερη σεζόν, εκείνος όμως αρνιόταν. Όταν όμως κατάλαβε πως όλη η παρέα το ήθελε, τότε πήρε στο κανάλι και είπε το ναι!

«Στο παρά 5» ξανά;

Ειδική μνεία πρέπει να δώσουμε στον δημιουργό της σειράς, Γιώργο Καπουτζίδη, γιατί είναι πολυεργαλείο και μπορεί να γράψει, να παρουσιάσει, να τραγουδήσει. Είναι ένας ολοκληρωμένος σόουμαν που έχει όλο το πακέτο και μας λείπει που δεν κάνει πιο συχνά σειρές. Το ρίχνουμε εκεί έξω στο Σύμπαν μήπως και εισακουστούμε!Πάντως μετά από αυτό το Reunion το ερώτημα που υπάρχει στα χείλη όλων μας είναι ένα: θα δούμε άραγε ξανά νέα επεισόδια της αγαπημένης μας σειράς; Η απάντηση δυστυχώς είναι όχι!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε αυτό το σπέσιαλ λόγω των 20 χρόνων από την πρώτη προβολή του «Παρά 5» και πλέον το έχει αφήσει πίσω του και θέλει να κάνει άλλα πράγματα. «Όλα όσα δεν μπόρεσα να ζήσω, τα έβαλα σε αυτή τη σειρά. Όταν κάποιος σας δίνει όλη του την καρδιά μην ζητάτε παραπάνω», είπε ο σεναριογράφος κλείνοντας -μάλλον- οριστικά την όποια τηλεοπτική ή κινηματογραφική συνέχεια.