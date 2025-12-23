«Στο παρά 5 - 20 χρόνια μετά»: Η μεγάλη μέρα έφτασε - Απόψε 23/12 το επετειακό reunion επεισόδιο

Το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο παρά 5 - 20 χρόνια μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε, στις 21.00.

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου.

Γέλιο και συγκίνηση

Η πεντάδα της σειράς «Στο παρά 5» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Θα δούμε ένα χορταστικό σόου που τα έχει όλα. Νέες σκηνές των πέντε πρωταγωνιστών, τραγούδι, συγκινητικές συζητήσεις με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς.

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Αυτοσχεδιασμοί

Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο νοσταλγικό Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που θα παρακολουθήσουμε απόψε στο MEGA. Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Το σπέσιαλ επεισόδιο της σειράς «Στο παρά 5 – 20 χρόνια μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Παρά 5» (ετοιμαστείτε για πολύ “Φιλλλί, φιλλλί με σκοτώνννεις”) και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα της σειράς. Το εορταστικό αυτό πρόγραμμα θα είναι το γεγονός της χρονιάς και κάτι μας λέει πως δεν θα λείπει κανείς!