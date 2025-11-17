«Στο παρά 5 - 20 χρόνια μετά»: Νέο backstage βίντεο από τα γυρίσματα του reunion

Γέλια, πλάκες, πολλές αγκαλιές, μα και συγκίνηση! Αυτό είναι με μερικές λέξεις το κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου της σειράς «Στο παρά 5» που επιστρέφει 20 χρόνια μετά στους δέκτες με ένα μοναδικό reunion που θα δούμε πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων στο MEGA.

Δύσκολο εγχείρημα

«Η σειρά “Στο παρά 5” άλλαξε τις ζωές πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σε αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και πιστεύω πως επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω σας», δηλώνει ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της Γιώργος Καπουτζίδης, που τώρα εκτελεί και χρέη οικοδεσπότη, αφού εκείνος έριξε την ιδέα γι’ αυτό το reunion και εκείνος μάζεψε όλους τους συντελεστές και τους έφερε κοντά ώστε να καταφέρουν να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα.

Δεν πρόκειται για κάτι εύκολο, αφού ακόμα και να καταφέρεις να πείσεις όλους τους συνεργάτες να συμμετάσχουν, αυτό δεν σημαίνει πως θα καταφέρεις να πείσεις και το κοινό να σε ακολουθήσει σε αυτό το όνειρο.

Αλλιώς ήταν η Ελλάδα το 2005, αλλιώς είναι σήμερα. Αλλιώς βλέπαμε τηλεόραση τότε, αλλιώς σήμερα. Επίσης δεν είναι εύκολο ούτε για τον Καπουτζίδη να πείσει τον εαυτό του να ξυρίσει το μουστάκι, να φορέσει τα γυαλιά του σπασίκλα Σπύρου και να χτενίσει τα μαλλιά του προς τα κάτω!

Νοσταλγία και χιούμορ

Η συμμετοχή του κοινού στο ειδικό microsite του MEGA που φτιάχτηκε γι’ αυτό το σπέσιαλ επεισόδιο υπήρξε εντυπωσιακή. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300.000 επισκέψεις, ενώ 32.000 άτομα ανέδειξαν λατρεμένες σκηνές, ατάκες και στιγμές της σειράς και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του περιεχομένου του reunion που θα συνδυάζει νοσταλγία, χιούμορ, αγαπημένες αναμνήσεις, αλλά και νέες ιστορίες των πέντε πρωταγωνιστών και όχι μόνο αυτών.

Δημιουργικός… χαμός

Οι πρωταγωνιστές, μαζί με συντελεστές και συνεργάτες που σημάδεψαν την πορεία του σίριαλ «Στο παρά 5», συναντήθηκαν ξανά 20 χρόνια μετά και τα γυρίσματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως η σειρά έτσι και στο reunion, εκτός από την Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), τη Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), την Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), τον Φώτη (Αργύρης Αγγέλου) και τον Σπύρο (Γιώργος Καπουτζίδης), θα δούμε και πολλούς ακόμη ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους στην κωμωδία - σταθμό του MEGA.

Στους διαδρόμους του πλατό -τις πρώτες μέρες των γυρισμάτων- αντηχούσαν τα “Ιιιιιιιιιιιι” της Ζουμπουλίας, την ώρα που η Αγγέλα έκανε το μοντέλο και η Ντάλια προσπαθούσε να δώσει συνέντευξη, κοινώς επικρατούσε ένας δημιουργικός χαμός που μακάρι να καταφέρει να αποτυπωθεί και στους δέκτες μας.