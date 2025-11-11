«Στο παρά 5»: Το reunion έρχεται - Στον αέρα backstage υλικό (βίντεο)

Ο πυρετός προετοιμασίας για το επετειακό επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA «Στο παρά 5» βρίσκεται στο αποκορύφωμά του καθώς αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του σπέσιαλ που θα δούμε μέσα στον Δεκέμβριο!

Ουσιαστικά θα δούμε ένα reunion του βασικού καστ που θα βρεθούν για μια τελευταία φορά όλοι μαζί στο στούντιο για να θυμηθούν τα παλιά, ενώ παράλληλα θα γυρίσουν και σκηνές που θα μας αποκαλύψουν τι συνέβη στη θρυλική παρέα 20 χρόνια μετά!

Ξανά μαζί

Το MEGA ανέβασε ένα βιντεάκι στα social media του και πήραμε μια πρώτη γεύση από το τι γίνεται στα παρασκήνια της σειράς. Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχτηκε στο στούντιο τη βασική παρέα της σειράς και αμέσως ξεκίνησαν τα γέλια, οι αγκαλιές και τα φιλιά. Στον Αργυρή Αγγέλου ο δημιουργός της σειράς προσπάθησε να του φτιάξει το πεταχτό τσουλούφι που είχε ο Φώτης. Λίγο μετά κατέφτασε η Σμαράγδα Καρύδη που πλακώθηκε στις αγκαλιές με την Αγγελική Λάμπρη, ενώ η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου -ντυμένη με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου- έκανε την πιο εντυπωσιακή είσοδο από όλους!

Στο σήμερα

Το επετειακό επεισόδιο θα έχει λίγο από όλα. Καταρχάς θα δούμε τους βασικούς 5 να μιλάνε για την εμπειρία τους από τη σειρά και πόσο αυτή άλλαξε τη ζωή τους, ενώ θα αποκαλύψουν και πράγματα που δεν είπαν 20 χρόνια τώρα. Παράλληλα θα δούμε σκηνές, κάτι σαν ένα μικρό επεισόδιο, με το πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις των ηρώων, αλλά και οι ζωές τους από τότε μέχρι σήμερα. Ο Καπουτζίδης μάλιστα δεν αποκλείεται να περάσει μέσα στο σενάριο αυτών των λίγων σκετς και τις απουσίες εκείνων που έφυγαν από τη ζωή.