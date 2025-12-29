Ανασκόπηση 2025: Τα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς που συζητήθηκαν πολύ

Η ελληνική τηλεόραση σημαδεύτηκε το 2025 κυρίως από αποχωρήσεις προσώπων -ηθελημένες, μα και αναγκαστικές- και από reunion παλιών και αγαπημένων σειρών. Η χρονιά που μας αποχαιρετά είχε όμως και έρωτα που ξεκίνησε τηλεοπτικά, φούντωσε στην πραγματική ζωή και επέστρεψε ξανά στην TV για να… φουντώσει και τους τηλεθεατές! Μίλησε όμως και ορατότητα όλων των ανθρώπων μέσα από τον ίντερσεξ χαρακτήρα της θείας Σταματίνας...

Τέλος εποχής

Ο Γιώργος Παπαδάκης ολοκλήρωσε την ιστορική του πορεία στην παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 μέσα από μια συγκινητική εκπομπή. Δεν είναι λίγο να είσαι στον αέρα ενός καθημερινού ζωντανού προγράμματος για 34 συνεχόμενα χρόνια και να έχεις στην πλάτη σου -κυρίως- επιτυχίες!

Τον Απρίλιο του 2025 ο δημοσιογράφος είχε προαναγγείλει την αποχώρησή του από το ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 για να δώσει χώρο σε άλλους παρουσιαστές. Η κούρσα της διαδοχής είχε ξεκινήσει μερικά χρόνια νωρίτερα όταν το κανάλι είχε ανακοινώσει τη Μαρία Αναστασοπούλου ως αντικαταστάτριά του, κάτι που τελικά δεν ευδοκίμησε. Πλέον ο Παπαδάκης είναι σύμβουλος ενημέρωσης και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

20 χρόνια μετά

Συνήθως όταν κάτι κάνει τεράστια επιτυχία, καλό είναι να το αφήνεις στο παρελθόν! Ο Γιώργος Καπουτζίδης όμως τόλμησε και έφερε ξανά στους δέκτες μας τη θρυλική του κωμική σειρά «Στο παρά 5» με ένα σπέσιαλ reunion επεισόδιο «20 χρόνια μετά» που τα είχε όλα και ήταν το χριστουγεννιάτικο δώρο του MEGA για τους τηλεθεατές του. Και γέλιο και δάκρυ, όπως ακριβώς έκανε και παλιά η σειρά του, όπως ακριβώς κάνει και η ζωή… Δεν είναι φοβερό όμως; Υπάρχει φανατικό κοινό της σειράς που δεν είχε καν γεννηθεί όταν αυτή πρωτοπροβλήθηκε στο κανάλι και την γνώρισε μέσα από τις επαναλήψεις και τις ατάκες που κατακλύζουν τα social media!

Μαζί σε όλα

Ο Μαθιός και η Βασιλική ήταν το τρελά ερωτευμένο και καυτό ζευγάρι της σειράς του ALPHA, «Σασμός». Εκεί γνωρίστηκαν και ήρθαν κοντά ο Δημήτρης Λάλος με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και το κοντά τους ήταν τόσο δυνατό, έντονο και ακαταμάχητο που δεν άντεξαν και τίναξαν τις προσωπικές τους ζωές στον αέρα για να είναι μαζί! Είναι από αυτούς τους έρωτες που λες ότι συμβαίνουν μια φορά στο εκατομμύριο και δεν κρατούν «Μια νύχτα μόνο», όπως η νέα δραματική σειρά του MEGA στην οποία πρωταγωνιστούν, σκίζουν και μας έκαναν να τους δούμε με άλλο μάτι!

Το 40 το καλό

Χρειάστηκε να περάσουν έξι χρόνια και πολλές διεργασίες ώστε η επιτυχημένη κωμική σειρά του ALPHA, «Το σόι σου» να επιστρέψει στους δέκτες μας… αυτοδύναμη και να κάνει 40άρια! Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν πίστευαν οι συντελεστές της σειράς την τόσο θερμή υποδοχή του κόσμου, που από τις 31 Οκτωβρίου έκανε το project εβδομαδιαίο ραντεβού Παρασκευής. Το «Σόι» ουσιαστικά είναι σαν μην έλειψε μια μέρα, αφού οι επαναλήψεις του ήταν συνεχείς και η διείσδυσή του σε συνεχώς νέα κοινά, μοναδική…

Ξαφνικοί τηλεοπτικοί «θάνατοι»

Δεν είναι λίγο πράγμα τη μια στιγμή να είσαι στον αέρα και να προετοιμάζεις τις επόμενες εκπομπές σου και την αμέσως επόμενη να κόβεσαι! Το έζησαν η Δανάη Μπάρκα, αλλά και ο Κώστας Τσουρός λίγο πριν από το τέλος της περσινής τηλεοπτικής σεζόν όταν το MEGA αποφάσισε να κόψει τις εκπομπές τους, για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Το καθημερινό «Πάμε Δανάη» ολοκληρώθηκε δύο μήνες νωρίτερα, τον Μάιο, επειδή τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης έριχναν τον ημερήσιο μέσο όρο του σταθμού. Εκεί τουλάχιστον υπήρξε μια ενημέρωση στους συνεργάτες της εκπομπής.

Αντίθετα το «Ακόμα δεν είδες τίποτα» κόπηκε αιφνιδιαστικά το απόγευμα της Παρασκευής 20 Ιουνίου 2025 και ο Τσουρός δεν χαιρέτησε καν το τηλεοπτικό κοινό επειδή τα στελέχη του MEGA ήταν δυσαρεστημένα με τον δημοσιογράφο που είχε ήδη κλείσει τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και δεν το έκρυβε, ενώ «έτρεχε» ακόμη το συμβόλαιό του… Τον έδιωξαν και τον μάτιασαν!

Χρυσός Χριστόφορος

Το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη που είδε τις τηλεοπτικές του μετοχές στο παγκόσμιο χρηματιστήριο να ανεβαίνουν! Δεν πρόλαβε καλά - καλά να ολοκληρωθεί η 3η σεζόν του «Maestro» και το Netflix παρήγγειλε και μια 4η σεζόν δεδομένης της επιτυχίας που έκανε στην πλατφόρμα. Ο νέος κύκλος έκανε γυρίσματα σε Αθήνα, Παξούς και Βουδαπέστη και θα βγει στον αέρα τον Οκτώβριο του 2026.

Όπου… δεν υπάρχουν παρουσιαστές

Κακός χαμός ξέσπασε το φθινόπωρο όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέλαβε την παρουσίαση της ταξιδιωτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και ουσιαστικά την πήρε μέσα από τα χέρια της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή που ήταν οικοδεσπότες της την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ο ηθοποιός βέβαια δεν φταίει σε κάτι. Του έκαναν μια πρόταση από το κανάλι και τη δέχτηκε πιστεύοντας πως οι δύο δημοσιογράφοι θα βρίσκονταν επίσης στην εκπομπή και εκείνος θα είχε τον ρόλο του «συντονιστή». Ρέβη και Κουρδής βρίσκονται σε διαμάχη με τον ΣΚΑΪ και η συνέχεια θα «παιχτεί» στα δικαστήρια…

Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση είδαμε έναν ίντερσεξ χαρακτήρα και αυτή ήταν η θεία Σταματίνα στις τόσο τρυφερές “Σέρρες” του Γιώργου Καπουτζίδη στον ΑΝΤ1. Η Γιούλη Τσαγκαράκη, που την υποδύθηκε, μίλησε τόσο συγκινητικά στον Άγγελο (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ) που έκρυβε την ομοφυλοφιλία του λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Γιατί; Εγώ το έζησα αυτό, αυτή τη χαραμάδα την έχω περάσει. Γιατί εσύ να είσαι πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει!»

Μέσα από τη θεία Σταματίνα και την ίντερσεξ πλευρά της, ο Καπουτζίδης μίλησε για όλα αυτά τα άτομα που περνάνε απαρατήρητα στην ελληνική κοινωνία, για το τραύμα που κουβαλάνε, τους έδωσε ορατότητα και απογειώθηκε στα social media! Ω, ναι, υπάρχει και αυτή η τηλεόραση...