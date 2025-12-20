Ανασκόπηση 2025: Τα τηλεοπτικά πρόσωπα που ξεχώρισαν τη φετινή χρονιά

Κάθε φορά που ένας χρόνος φτάνει στο τέλος του, είθισται να κάνουμε ανασκοπήσεις, να θυμόμαστε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις που σχολιάστηκαν, που μας απασχόλησαν, που άφησαν τη σφραγίδα τους… Και το 2025 λοιπόν υπήρξαν τηλεοπτικά πρόσωπα που πέρασαν καλά, άλλα που πέρασαν καλύτερα και άλλα που δυσκολεύτηκαν…

Κατερίνα Καινούργιου

Το 2025 είχε για την παρουσιάστρια του ALPHA και τη δύσκολη, μα και την εξαιρετικά χαρούμενη όψη του. Το πρώτο μισό της χρονιάς η Κατερίνα Καινούργιου είχε κουραστεί από τις προσπάθειες να πιάσει παιδί, ενώ την είχε διαλύσει και ψυχολογικά το θέμα υγείας που αντιμετώπισε η μητέρα της. Στο δεύτερο μισό, όλα άλλαξαν καθώς επιτέλους η Κατερίνα έμεινε έγκυος, κάτι που ήθελε να συμβεί πολλά χρόνια και πλέον διανύει την πιο χαρούμενη περίοδο της ζωής της, πλάι στον άντρα της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Με έναν πόνο!

Κατερίνα Καραβάτου

Αυτό κι αν ήταν come back! Η Κατερίνα Καραβάτου παρουσίασε το «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1 και αμέσως μπήκε και πάλι στο κλαμπ των Νο1 παρουσιαστριών της ελληνικής τηλεόρασης. Μάλιστα το κανάλι έσπευσε να ανανεώσει τη συνεργασία του μαζί της κι ας την έχει προσωρινά στον… πάγκο!

Ιωάννα Μαλέσκου

Κάθε χρόνο επιστρέφει στην τηλεόραση και κάθε χρόνο περιμένουμε να επιστρέψει! Ε, να που το 2025 η Ιωάννα Μαλέσκου επέστρεψε τηλεοπτικά μέσα από το OPEN και μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα τα πήγαν περίφημα στο πρωινό «Καλοκαιρινό ραντεβού» που μετέφεραν και τα ΣΚ της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Λες και της το χρωστούσε το σύμπαν!

Πέτρος Κουσουλός

Το 2025 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον δημοσιογράφο, αφού είδε τις τηλεοπτικές του μετοχές να ανεβαίνουν. Ο Κουσουλός άφησε το OPEN για τον ΑΝΤ1, πήγε λοιπόν σε ένα μεγαλύτερο κανάλι και με τις «Αποκαλύψεις» του (μεσημβρινές και βραδινές) δικαίωσε τη μεταγραφή του και πέταξε το «Κωνσταντίνου και Ελένης», που μεσουρανούσε στη ζώνη του, από το παράθυρο!

Ελένη Τσολάκη

Η χρονιά που φεύγει έφερε δύο δώρα στην παρουσιάστρια! Το πρώτο ήταν η ανοιξιάτικη γέννηση της κόρης της που ήρθε με φόρα και άλλαξε για πάντα τη ζωή της και το δεύτερο ήταν η μεταγραφή της από το OPEN στον ΑΝΤ1! Στη μητρότητα η Ελένη Τσολάκη δείχνει να έχει το πάνω χέρι, στο ΣΚ του καναλιού του Αμαρουσίου όμως μπορεί να τα βρήκε λίγο σκούρα, όμως το παλεύει γερά και δεν το βάζει κάτω. Στο τέλος θα πιστέψουμε πως αυτή η ζώνη του ΑΝΤ1 είναι… ματιασμένη!

Τατιάνα Στεφανίδου

Όταν αποφασίζεις να επιστρέψεις στην TV μετά από απουσία χρόνων περιμένεις, εύχεσαι, ελπίζεις να πάνε όλα καλά και να έχεις την επιτυχία που είχες ζήσει και στο παρελθόν. Αυτό πίστευε η Τατιάνα Στεφανίδου όταν είπε “ναι” στην πρόταση του ΣΚΑΪ. Πολύ γρήγορα όμως αποδείχθηκε πως το “Power Talk” της δεν αφορούσε και πολύ κόσμο και έτσι από κοινού με τον σταθμό αποφάσισαν τη λήξη της συνεργασίας τους…

Μπέττυ Μαγγίρα

Μπορεί άραγε ένα πρόσωπο να μας απασχολήσει τηλεοπτικά, ενώ ουσιαστικά δεν κάνει κάτι τηλεοπτικό; Φυσικά και μπορεί! Η Μπέττυ Μαγγίρα συζητήθηκε όσο λίγες παρουσιάστριες για το που θα πάει, με ποιον συζητάει, τι ετοιμάζει, που έκλεισε και για πότε και τελικά δεν την είδαμε πουθενά! Κι αυτό το λες μαγκιά (και λίγο από Μαλέσκου)!

Νίκος Μουτσινάς

Ήταν στραβό το κλήμα, το ’φαγε κι ο γάιδαρος! Η επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στον ALPHA έμοιαζε (και ήταν) προβληματική από την αρχή, αφού η πρεμιέρα είχε αναβληθεί αρκετές φορές. Έπειτα, δεν πρόλαβε καλά καλά να μπει το 2025 και το «ΝΜ Βραδιάτικα» κόπηκε και με συνοπτικές διαδικασίες χώρισαν οι δρόμοι του ηθοποιού με την τηλεόραση δίχως καν αντίο! Και τότε εκείνος πήρε το βαλιτσάκι του και άρχισε εντυπωσιακά ταξίδια ανά την υφήλιο…