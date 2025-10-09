Μαγγίρα για συνεργασία με ΑΝΤ1: «Την επόμενη φορά θα ξέρω πώς να ντιλάρω καλύτερα τον εαυτό μου»

Από τη στιγμή που σταμάτησε η εκπομπή της, το καλοκαίρι του 2024 η Μπέττυ Μαγγίρα δεν είχε περάσει ξανά το κατώφλι του τηλεοπτικού ΑΝΤ1. Την Πέμπτη 9/10 όμως βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό» και μίλησε για τη συνεργασία της με τον σταθμό που όμως είχε άδοξο τέλος…

«Ο δολοφόνος πάντα δεν επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος; Δεν αισθάνθηκα απολύτως τίποτα που μπήκα στο ίδιο πλατό. Δουλειά είναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ΟΚ. Αν είχα πικρία δεν θα επέστρεφα στον όμιλο, είμαι στον Ρυθμό αυτή τη στιγμή κάθε πρωί και περνάμε φανταστικά!», είπε η Μαγγίρα με σχετικά έντονο τόνο στη φωνή της.

«Είμαι άνθρωπος της ελευθερίας»

«Δεν έχω κάποιο θέμα με το κανάλι γιατί και το κανάλι ακούγεται λίγο απρόσωπο στον κόσμο. Ωραία, κάποιοι άνθρωποι πήραν μια απόφαση. Δεν κρίνω εγώ αν ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση, το κρίνει η ιστορία, θα φανεί. Αν ήταν άδικο ή όχι, αυτά τα ακούω πολύ βερεσέ! Θα φανεί σε αυτούς και το βλέπει κι ο κόσμος. Αυτή είναι η δουλειά μας.

Απλά από εκεί και πέρα εγώ έμαθα να διαχειρίζομαι καλύτερα τον εαυτό μου και να ξέρω πώς θα τον ντιλάρω την επόμενη φορά. Τι όρο μπορώ να βάλω στο συμβόλαιό μου. Αυτό που έκανα λάθος στη συμφωνία μου με τον ΑΝΤ1 είναι ότι θα μπορούσα να μην δεχτώ τον όρο 1+1, ας πούμε!

Αλλά επειδή πάντα κι εγώ θέλω να έχω την ελευθερία μου, γιατί είμαι άνθρωπος της ελευθερίας και λέω μπορεί τα πράγματα να μην πάνε έτσι όπως τα φαντάζομαι, θέλω να μπορώ κι εγώ να φύγω αν χρειαστεί! Να πω παιδιά δεν νιώθω καλά, φεύγω, ή καλύτερα να χωρίσουν οι δρόμοι μας.

«Θα ενίσχυα την ομάδα»

Πάντα εξελισσόμαστε, αλλάζουν τα δεδομένα. Αν έκανα τώρα την εκπομπή θα την έφερνα λίγο πιο κοντά σε μένα. Μπορεί να άλλαζα και κάποια άτομα, να ενίσχυα την ομάδα. Ισχύει ότι τους είχα πει ότι δεν θέλω να κάνω ενημέρωση. Συζητήσαμε με τους ανθρώπους του καναλιού και μου είπαν βάλε κι εσύ νερό στο κρασί σου!

Τους είπα λοιπόν ΟΚ αν είναι να βάλω νερό στο κρασί μου, δεν θέλω να την κάνω εγώ την ενημέρωση, δεν μπορώ να το υποστηρίξω και δεν θέλω κιόλας! Εγώ είμαι άνθρωπος της ψυχαγωγίας. Εμένα μου αρέσει το σόου, θέλω χαρά, κέφι και χιούμορ γύρω μου. Άρα φέρτε έναν άνθρωπο να αναλάβει το κομμάτι αυτό και να μην το υπεραναλύουμε στο τραπέζι γιατί με χαλάει και ψυχολογικά. Το είχα δοκιμάσει λίγο στο OPEN και δεν μου άρεσε».