Μπέττυ Μαγγίρα για Βουλαρίνο: «Πόσο κακό είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε;»

Η Μπέττυ Μαγγίρα τοποθετήθηκε χιουμοριστικά μέσω Instagram στην επίθεση που δέχτηκε ο Μάνος Βουλαρίνος με το σχόλιο που έκανε για τη Νατάσα Μποφίλιου όταν σε μια φωτογραφία που -μάλλον- ρουφάει την κοιλιά της εκείνος έγραψε «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής», σχόλιο που εκλήφθηκε ως body shaming και αμέσως πήρε και πολιτικές διαστάσεις! «Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον Βουλαρίνο να τον φάτε! Τι είπε ο άνθρωπος; Είπε ότι η Νατάσα Μποφίλιου ρουφιέται. Ε και; Κακό είναι να ρουφιέσαι; Μια ζωή ρουφιέμαι κι εγώ! Στις φωτογραφίσεις ρουφιέμαι, στις εκπομπές ρουφιέμαι, έμαθα ακόμα και να τραγουδώ και να ρουφιέμαι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό με τη διαφραγματική αναπνοή;»

«Πού να υπάρξει σάτιρα;»

Ή θα ξεχάσουμε την επική αυτή σκηνή στον «Ξυπόλυτο πρίγκηψ», με τη Σαπουντζάκη και τον Βουτσά, που ποζάρει η Ζωζώ, ρουφιέται, πετάγονται τα πλευρά, χαλαρώνει, μετά πάει να μιλήσει, αφήνεται, χαλαρώνει, ξαναρουφιέται, ωπ, ξαναπετάγονται τα πλευρά! Επική σκηνή, όλοι το έχουμε προσέξει εκεί που η Ζωζώ μιλάει και ρουφιέται!

Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε; Δεν το καταλαβαίνω! Μετά μην μου παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα. Πού να υπάρξει σάτιρα; «Κοντός» δεν μπορείς να πεις, «ψηλός» δεν μπορείς να πεις, «χοντρός» δεν μπορείς να πεις, «αδύνατος» δεν μπορείς να πεις… πώς θα τους λέμε όλους αυτούς ήθελα να ’ξερα δηλαδή; Έξαλλη έχω γίνει», είπε χαριτολογώντας η Μπέττυ Μαγγίρα και ίσως τώρα ξεκινήσει νέος γύρος αντιπαραθέσεων!