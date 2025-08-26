Βουλαρίνος: Τον «κράζουν» στο «Χ» για το body shaming στη Μποφίλιου - Η απάντηση της τραγουδίστριας

«Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής» ήταν το σχόλιο του δημοσιογράφου Μάνου Βουλαρίνου σε μια ανάρτηση με μαγιό της Νατάσσας Μποφίλιου στο Instagram και αμέσως ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος στο «Χ» γιατί τον κατηγόρησαν για body shaming.

Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής pic.twitter.com/x02ZVxlokQ — Manos Voularinos (@ManosVoularinos) August 23, 2025

Απάντησαν με προσβολές

Βέβαια οι χρήστες του διαδικτύου που κατηγορούσαν τον Βουλαρίνο για body shaming, έκαναν με τη σειρά τους body και public shaming στον ίδιο, οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο ακύρωσαν και την όποια προσπάθεια να περάσουν το μήνυμά τους… Τα σχόλια, μεταξύ άλλων, κινήθηκαν στο εξής πλαίσιο (και επίπεδο) που όπως αναμενόταν πήρε και πολιτικές διαστάσεις: «Έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη; Κοντός, κομπλεξικός και μικροτσούτσουνος! Το τρίπτυχο της ανθρώπινης κατάντιας! Άι ρε ποντικομαμή που θα μιλήσεις για τη γυναικάρα! Ούτε στον ύπνο σου μισογυνικό τρωκτικό δεν θα έχεις τέτοια γυναίκα. Είσαι κοντός, κακάσχημος και φαλακρός. Παρόλα αυτά έχεις το θράσος να μιλάς για την εμφάνιση της Μποφιλίου. Κλασικός δεξιός ναυαγός. Άλλοι ρουφάνε κοιλιές και άλλοι επιδοτήσεις, Μάνο μου. Έχεις και άποψη φαλακρέ ζουμπά. Το λιγότερο χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζετε να επιτεθείτε σε μια αριστερή γυναίκα- γιατί αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον της επιτίθεστε. Νομίζεις πως έχεις χιούμορ... Νομίζεις πως είσαι έξυπνος... Νομίζεις πως είσαι ωραίος… Νομίζεις πως είσαι Άντρας… Νομίζεις πως είσαι Άνθρωπος! Ξέρουμε πως είσαι απλώς μ@λ@κας! Δεν υπάρχεις βρε άνθρωπε. Είσαι ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει στη χώρα. Απορώ ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν έναν υπάνθρωπο σαν εσένα. Κοιτα τα σχόλια και θα καταλάβεις τι είσαι. Άντε χάσου κακομοίρη. Είπε κάποιος στο παιδί του: Όταν μεγαλώσεις να γίνεις ότι θέλεις, Βουλαρίνος μόνο να μην γίνεις».

«Θα συνεχίζω να κοροϊδεύω και τη ματαιοδοξία»

Ο Βουλαρίνος επανήλθε δριμύτερος, αυτή τη φορά στο Facebook γράφοντας χαρακτηριστικά. «Γαμώτο ξέχασα πως μπορούμε να γελάμε μόνο με άντρες που όταν φωτογραφίζονται με άλλους στέκονται στις μύτες των ποδιών τους για να φαίνονται ψηλότεροι. Όποιος γράφει ότι είπα τη Μποφίλιου χοντρή λέει ψέματα κι όλοι καταλαβαίνετε γιατί. Κάποιοι το κάνουν παρασυρμένοι αλλά αυτοί είναι λίγοι. Οι περισσότεροι το κάνουν απολύτως συνειδητά και με δόλο. Και είναι λογικό. Τους ενοχλώ, με έχουν άχτι και ψάχνουν να βρουν τρόπους να με συκοφαντήσουν. Ανθρώπινο και κατανοητό. Με πειράζει πολύ αλλά έχω δεχτεί ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μου. Που θα συνεχίζω να την κάνω με τον ίδιο ενοχλητικό τρόπο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα συνεχίζω να κοροϊδεύω και τη ματαιοδοξία, είτε αυτή κυριεύει άντρες είτε γυναίκες».

Στο φινάλε πάντως η Μποφίλιου επανήλθε με story στο Instagram ανεβάζοντας μια παραλλαγή της αρχικής της φωτογραφίας αγνοώντας -προφανώς- επιδεικτικά τα όσα έχουν συμβεί, αφού στην πόζα είναι σαν να λέει: ώχου και δεν με νοιάζει…