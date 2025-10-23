Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Η τελευταία φορά που έκανα εκπομπή ήταν τραυματική»

Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει, αλλά όχι στην τηλεόραση, στο θέατρο. Τον Ιανουάριο του 2026 θα παίξει στη θεατρική παράσταση “Οικογένεια Άνταμς” και μίλησε γι’ αυτό στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno”: «Δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει και φευγιό. Υπάρχουν παύσεις, υπάρχουν ενεργοποιήσεις, παύσεις της παύσης, σκέψεις, αποφάσεις, αλλαγές.

Νιώθω πολύ χαρούμενος. Θα κάνουμε μιούζικαλ, που σημαίνει μεγάλη χαρά, χορός, τραγούδι, κέφι. Παίζω τον Γκόμεζ, τον γκόμενο δηλαδή, τον σύζυγο της Μαρίας Σολωμού . Παίζω με αγαπημένες μου φίλες, αυτό είναι αλήθεια. Γενικά είναι πολύ οικείο το περιβάλλον».

«Ταρακούνησε το σύστημα»

Ο παρουσιαστής σχολίασε το γεγονός ότι αποφάσισε να απέχει από την τηλεόραση. «Δεν δέχτηκα πάρα πολλές τηλεοπτικές προτάσεις. Κατάλαβαν οι άνθρωποι -να είναι καλά- ότι ήθελα λίγο την ησυχία μου. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον η τελευταία χρονιά. Ζοριστήκαμε όλοι, οπότε ήταν πολύ ωραία αυτή η παύση.

Θα επέστρεφα ίσως με κάτι το οποίο δεν θα είχε πολλή σκοτούρα. Σε κάποιο τηλεπαιχνίδι, ας πούμε, αυτό μου έρχεται στο μυαλό σαν ανώδυνο. Δεν μου λείπει ακριβώς τηλεόραση. Η τελευταία φορά ήταν λίγο τραυματική, με μεγάλη ταλαιπωρία που ήρθε καπάκι από μια εξαιρετική εμπειρία, εννοώ τα πέντε χρόνια με το «Καλό μεσημεράκι» που ήταν η απόλυτη παιδική χαρά. Ήρθε λίγο αυτό, ταρακούνησε λίγο το σύστημα, οπότε τώρα λίγο το παρακολουθώ.

«Συστήνω παύση και σε άλλους παρουσιαστές»

Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την τηλεόραση και εμένα. Το μόνο που ξέρω ότι δεν μου λείπει, δεν θέλω να είμαι μέσα και να σκέφτομαι τι θα κάνω μετά και είμαι πολύ ΟΚ. Συστήνω σε πάρα πολλούς παρουσιαστές να κάνουν αυτή την παύση για να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται.

Γιατί όταν είμαστε και τρέχουμε, χτίζουμε πολλά χρόνια, δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Οπότε αν δεν κάνεις μια μικρή στάση για να δεις τι έχω κάνει, έχω κάνα στόχο για παρακάτω ή πηγαίνω έτσι χωρίς λόγο, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον».