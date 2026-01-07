Μουτσινάς: Στροφή στην επαγγελματική του πορεία «Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες, πήρα πιστοποίηση»

Αλλαγή πλεύσης στην επαγγελματική του πορεία φαίνεται πως είναι έτοιμος να κάνει ο Νίκος Μουτσινάς που δηλώνει ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να ασχοληθεί και με κάτι άλλο και ότι δεν πρέπει να είναι για πάντα στην τηλεόραση.

«Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αρχικά, θέλω να μπορώ να είμαι εκεί για κάποιον που θέλει να βγει από ένα δίλημμα, να δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να πάρει μία λύση που μπορεί να μην την έχει δει ή μία διαδρομή που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Κι όλα αυτά από κάποιον που δεν έχει σύνδεση μαζί του. Δεν του είναι ούτε σύντροφος, ούτε κολλητός, ούτε αδελφός, ούτε συγγενής, οπότε μπορεί να δει σίγουρα πιο καθαρά. Έχω αποκτήσει εμπειρία αρχικά από την προσωπική δουλειά με τον εαυτό μου και πήγα και στο NLP Greece, το οποίο είναι εξαιρετικό για να έχω και μία πιστοποίηση, ώστε να μπορέσω να το βάλω σε εφαρμογή όλο αυτό» εξομολογήθηκε στο περιοδικό OK!

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην δήλωση που είχε κάνει και παρερμηνεύτηκε: «Tα χρήματα που έπαιρνα στην τηλεόραση ήταν περισσότερα απ’ αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν» και εξήγησε: «Το είπα για να ξεκλειδώσει το μυαλό μου, να φύγει το βάρος από πάνω μου, ότι δεν πρέπει να είμαι για πάντα στην τηλεόραση, μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Όχι όμως ότι δεν άξιζα να τα πάρω, γιατί παραέγινε μία μικρή φασαρία και παρερμηνεία. Ότι «γιατί τα πήρες τότε τα λεφτά και να μην τα έπαιρνες, και τώρα αν πας, να πάρεις λίγα». Γι’ αυτό με εκνευρίζει μερικές φορές η αγαπημένη μου τηλεόραση για τη μεγάλη μπουρδολογία».