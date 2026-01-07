Νίκος Μoυτσινάς: Δεν έχω κρύψει τη σεξουαλική μου ταυτότητα, αλλά δεν την κάνω και ιδιότητα»

Για τις συνεργασίες του στην τηλεόραση, αλλά και τα πράγματα που δεν θέλει να μοιράζεται δημόσια μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ. «Θεωρώ ότι κάποιες πολύ προσωπικές πληροφορίες δεν με φέρνουν σε αμηχανία, αλλά δεν αφορούν κανέναν για να τις μοιραστώ. Η αδιακρισία δεν είναι αρετή και δεν θα τη χειροκροτήσω! Και σε αυτό το κομμάτι της προβολής, που είναι μέρος της δουλειάς μου, έχω κρατήσει προσωπικά κομμάτια για μένα.

Έχω βγει μπροστά όσο ήθελα. Δεν έχω κρύψει, για παράδειγμα, τη σεξουαλική μου ταυτότητα αλλά και δεν την έχω πει. Δεν την τρίβω στα μούτρα, δεν την κάνω ιδιότητα. Το περνάω σαν να μην είναι κάτι ιδιαίτερο. Για μένα αυτό είναι το σωστό και αυτό κάνω. Δεν θα σου πω δέκα φορές ότι δεν έχω μαλλιά. Το βλέπεις. Δεν θα λέω κάθε δύο ατάκες: “Είμαι φαλακρός, είμαι φαλακρός”. Δεν θέλω να υπερτονίζω τίποτα, ούτε είναι υποχρεωτικό επειδή βγαίνεις στην τηλεόραση να πρέπει να πεις τα πάντα. Αυτό είναι στην ευχέρεια και την ανάγκη του καθενός».

Ξανά μαζί

«Με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου θα ήθελα να κάνω εκπομπή. Τον αγαπώ. Με την Μαρία Μπεκατώρου θα ήθελα να ξανασυνεργαζόμουν, την εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι όμως πολλοί παρουσιαστές και παρουσιάστριες, σε αυτή την κατηγορία είμαι και εγώ, που είναι ωραίες μονάδες. Αν τους βάλεις με κάποιον άλλο, χαλάει η σούπα».

Χειρότερη συνεργασία

«Δεν νομίζω ότι είχα άσχημες συνεργασίες. Με την Κατερίνα Ζαρίφη δεν ταιριάξαμε στον “Πρωινό καφέ”. Ενώ στο μυαλό μου ταιριάζαμε πάρα πολύ, στην πραγματικότητα είχαμε πολλά όμοια. Με την Μπεκατώρου, ας πούμε, πέτυχε το πείραμα. Κάτι έκανε που δεν ξέρω τι και πηγαίναμε ωραία, παρόλο που η Μαρία είχε μάθει να είναι μόνη της χρόνια. Με τη Ναταλία Γερμανού που είχαμε συνεργαστεί, ακόμη στις αρχές μου, μου είχε δώσει ολόκληρο γήπεδο για να παίζω. Με την Ηλιάκη επίσης είχα περάσει πάρα πολύ ωραία.

Επειδή μεγαλώνουμε κιόλας, προχωράμε στη ζωή, οι εμπειρίες μάς προσαρμόζουν και μάς φτιάχνουν, οπότε μπορεί με κάποιον που είχες περάσει τέλεια σε εκείνη τη φάση, τώρα να μην είναι συμβατό».