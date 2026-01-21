Νίκος Μουτσινάς: «Όλοι νιώθουμε μια ανάγκη να πούμε κάτι, να υπάρχουμε, αλλά ακούγονται και τρέλες»

Ο Νίκος Μουτσινάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και αφού χάιδεψε την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου και της είπε να μην το παρακάνει με τις πλαστικές επειδή το μωρό της δεν θα την αναγνωρίζει αν βλέπει κάθε δεκαπέντε μέρες άλλη μάνα (επική ατάκα) μίλησε για την τηλεόραση, τις αμοιβές, αλλά και το πώς κοστολογεί ο ίδιος τον εαυτό του!

«Ενώ έχω περάσει πολύ ωραίες εμπειρίες στην τηλεόραση, ακόμα και από τα δύσκολα κάτι μένει στην πανοπλία σου, προσθέτεις κομμάτια. Έχω πολύ το μυαλό μου στο να βλέπω το παρακάτω, να δω αυτό που θα ’ρθει. Οπότε δεν θέλω να έχω γυρισμένο συνεχώς τον αυχένα μου να κοιτάω πίσω και να μου λείπει κάτι γιατί έκανε τον κύκλο του, αν ήταν μεγάλος, μικρός δεν έχει σημασία».

«Πρέπει να σκεφτείς καλά για να μιλήσεις»

«Αυτά που σχολιάζαμε τότε στο “Δέστε Τους” δεν θα έπαιζαν σήμερα με το politically correct. Εδώ το “Καλό Μεσημεράκι” έβγαινε με το ζόρι μετά τον Covid, το #metoo κι όλα αυτά. Δηλαδή το στόμα πρέπει να είναι αρκετά κλειστό και μετά να σκεφτείς καλά για να μιλήσεις. Δεν το κάνουν βέβαια.

Κι αυτό με την άποψη είναι λίγο περίεργο. Είναι πολύ… ανοιχτό το “έχω την άποψή μου και τη λέω”. Δεν ξέρω αν έχει σημασία να την πεις. Όλοι νιώθουμε μια ανάγκη να πούμε κάτι και να υπάρχουμε, αλλά ακούγονται και τρέλες».

«Ζητάς τα λεφτά που θες και παίρνεις αυτά που πιστεύουν οι άλλοι»

«Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα για τα χρήματα. Προφανώς και τοποθετώ κάπου την αξία μου, τώρα δεν θα το συζητήσουμε αν είναι πραγματικότητα ή όχι, αλλά τοποθετώ κάπου την αξία μου. Εμείς δεν έχουμε όπως στα εξωτερικά να έρχεται ο μάνατζερ και να μην γίνεσαι εσύ δυσάρεστος να μιλήσεις για τα λεφτά στο συμβόλαιό σου!

Τώρα το “ακριβοπληρωμένος” ή μη, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς η τηλεόραση, σαν χώρος, για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που εργάζονται, δίνει παραπανίσια λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πας να πεις “Κοίταξε, δώσε μου λιγότερα”. Όχι, θα ζητήσει ο καθένας αυτό που πιστεύει, θα πάρει αυτό που πιστεύουν οι άλλοι συνήθως και θα προχωρήσει τη ζωή του».