Νίκος Μουτσινάς: «Χαμένος» στην Τανζανία

Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος, της εγχώριας σοουμπίζ και μη, που να έχει κάνει τόσα σαφάρι μέσα σε τόσες λίγες ημέρες, ή ακόμα και μέσα σε αυτή τη ζωή! Βασικά, υπάρχει και είναι ο Νίκος Μουτσινάς! Η αφρικανική περιπέτεια του ηθοποιού και παρουσιαστή ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου από τη Ναμίμπια.

Μαζί με τον φίλο του Κωνσταντίνο Δέδε συνέχισαν προς Τανζανία όπου πέρασαν χρόνο με μια φυλή και έριξαν μάλιστα και με τόξα αποκτώντας ακόμη μία εμπειρία για το βιογραφικό τους. Κάπου εκεί που έχασαν το μέτρημα (κι εμείς μαζί τους) των ημερών που βρίσκονται στο ταξίδι αυτό έφτασαν στην Ουγκάντα, στην οποία περνούν υπέροχα εξερευνώντας την άγρια φύση και το τοπίο.

Σαφάρι με… βάρκα

Αυτή τη φορά το παρέακι έκανε μεν σαφάρι, αλλά το έκανε μες στο νερό! Επιβιβάστηκαν σε βάρκα και είδαν σπάνια πουλιά μέσα στο ποτάμι. Στα διαλείμματα αυτής της περιπέτειας έτρωγαν τοπικό γιαούρτι και φρούτα της περιοχής, άλλα περίεργα, άλλα όχι τόσο.

Στο μεταξύ, ο Μουτσινάς που είναι λάτρης της τέχνης και των περίεργων αντικειμένων, έπαθε πλάκα με τα δεκάδες παζάρια που πουλούσαν πίνακες. Πήγε από δω, πήγε από κει, έκανε τις αγορές του και περιμένει να επιστρέψει στην Αθήνα για να διακοσμήσει το σπίτι του με τα νέα αποκτήματά του…