Νίκος Μουτσινάς: «Κολλητός» με τα άγρια ζώα - Το άλμπουμ των διακοπών του στην Αφρική

Το μεγάλο ταξίδι του Νίκου Μουτσινά στην Αφρική ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου όταν ο ηθοποιός μαζί με τον φίλο του Κωνσταντίνο Δέδε προσγειώθηκαν -μέσω Αιθιοπίας- στη Ναμίμπια. Εκεί πέρασαν περίπου 10 μέρες σε ένα πολυτελές resort κάνοντας σαφάρι, ενώ επισκέφτηκαν και τους αμμόλοφους της ερήμου ώστε να ζήσουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία από την πολύ ιδιαίτερη αυτή χώρα της νότιας Αφρικής. Αφού χόρτασαν άγρια ζώα, φύση και… κρύο οι δυο τους είπαν να αφήσουν τον Ατλαντικό ωκεανό και να πετάξουν μέχρι την Τανζανία που βρέχεται από τον Ινδικό.

φωτογραφία Instagram

Ξεχωριστή εμπειρία

Τον Δεκαπενταύγουστο ο «Μούτσι» βρέθηκε σε ένα άλλο Safari Park, στο Serval Wild Life που βρίσκεται στην περιοχή Siha του Κιλιμάντζαρο, του υψηλότερου βουνού της Αφρικής! Εδώ μπορείς είτε να μείνεις σε μία από τις βίλες (κοστίζουν από 950 έως 3000 δολάρια τη βραδιά), είτε να αγοράσεις ημερήσιο εισιτήριο έναντι 120 δολαρίων (εντάξει, θα πάρουμε ημερήσιο εισιτήριο) και να ζήσεις μια ξεχωριστή εμπειρία, αφού μπορείς να βρεθείς εντελώς πλάι στα άγρια ζώα!

φωτογραφία Instagram

Καφές στην έρημο

Ο Μουτσινάς έπαθε πλάκα και χάρηκε πάρα πολύ που κατάφερε να ταΐσει καμηλοπαρδάλεις, να σταθεί πλάι σε ζέβρες και να τις χαϊδέψει κιόλας! Μαζί με τον Δέδε όμως, δεν έμειναν μόνο σε αυτά, καθώς έκαναν πάλι σαφάρι και αυτή τη φορά είδαν ελέφαντες, μαϊμούδες και στρουθοκάμηλους. Στο τέλος της ημέρας οι δύο φίλοι κατέληξαν να πίνουν τον καφέ τους με θέα την έρημο την ώρα που ήλιος έπεφτε. Εντάξει πόσο… βαρετό και κουραστικό (#not).