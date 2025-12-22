«Άγιος έρωτας»: Ο Μαρκόπουλος αθωώνεται, η Πετρούλα πεθαίνει και ένας σεισμός καταστρέφει τα πάντα…

Λίγο πριν πέσει η αυλαία του α’ μισού της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ο “Άγιος έρωτας” επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τους τηλεθεατές του. Τα τελευταία δύο επεισόδια της χρονιάς (ALPHA, 21.00) θα συγκλονίσουν το κοινό με την πλοκή τους. Ο Πέτρος και ο Στέφανος, μετά τον ξαφνικό θάνατο της Νότας, έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα και επικίνδυνη κατάσταση από τον Ιταλό λαθρέμπορο. Ο Κλεάνθης συμφιλιώνεται με τον Χάρη, ενώ η Πόπη και ο Γιάννος ετοιμάζονται να το σκάσουν στο εξωτερικό μαζί με την Ελευθερία.

Η Χλόη, μαθαίνοντας από τον πατέρα Νικόλαο ότι η υγεία της Πετρούλας διαρκώς χειροτερεύει, αποφασίζει να της πει την αλήθεια για την πατρότητα του μικρού Κυριάκου. Στο μεταξύ, η δίκη του Παύλου παίρνει απροσδόκητη τροπή, καθώς ο εισαγγελέας προτείνει την αθώωσή του, μετά την ομολογία της Χριστίνας για το φόνο της Κατρίν. Την ίδια ώρα, ο Κλεάνθης προβαίνει σε μια κίνηση απελπισίας, προκειμένου να φέρει την Ελευθερία πίσω στη Στέρνα. Η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή στα χέρια του πατέρα Νικόλαου κι αυτός καταρρέει. Πριν «φύγει», όμως, η Πετρούλα, η Φανή ακούει μια συνομιλία μητέρας και γιου, που τη σοκάρει.

Όλα στο χάος

Η Χλόη πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή. Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν. Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του.

Την ίδια στιγμή, «σπάνε τα νερά» της Ρίτας και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες. Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος...

Αντίο Πετρούλα

Η Μαρίνα Ψάλτη, η βασανισμένη Πετρούλα του “Άγιου έρωτα” μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA. Η τελευταία περιπέτεια της Πετρούλας με τη φυματίωση, την εξασθένησε τόσο που δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Στα τελευταία επεισόδια παρακολουθούμε την υγεία της να επιδεινώνεται συνεχώς… «Κλείνει ένας κύκλος, μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου. Το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το σίριαλ και όχι γιατί έκανε αυτή την επιτυχία. Το αγάπησα γιατί συναντήθηκα με ανθρώπους που κάποιους τους συμπάθησα πολύ, κάποιους τους αγάπησα πολύ, κάποιους δεν θα τους χάσω, ελπίζω. Ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία και ήρθε και σε μια περίοδο της ζωής μου που ήταν πολύ δύσκολη, οπότε είναι κάτι που θα το θυμάμαι.

Στα τελευταία γυρίσματα -δεν ήταν η σκηνή του θανάτου, είχαν μείνει δύο άλλες σκηνές- έπαθα ξαφνικά, μετά από ενάμιση χρόνο, τρακ! Άρχισα να ανεβάζω παλμούς και αναρωτιόμουν γιατί μου συμβαίνει. Ήταν ένα περίεργο ανάμεικτο συναίσθημα επειδή τελείωνε κι έφευγα. Ήταν η στιγμή του αποχωρισμού και υπήρχε πολλή συγκίνηση… Δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι στις δουλειές μας περνάμε πάντα καλά».