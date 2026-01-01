Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Δεν μπορώ να φορέσω το ράσο και να κάνω κουταμάρες»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Happy day» για τη σχέση του με τον Θεό, και πόσο έχει αλλάξει τη ζωή του το γεγονός ότι υποδύεται τον ιερέα στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA, “Άγιος έρωτας”.

«Η σχέση μου με ό,τι σημαίνει Θεός - που Θεός είναι όλοι οι άνθρωποι και δεν μπορώ να λέω ότι πιστεύω στον Θεό και να μην σέβομαι τους ανθρώπους, τα δικαιώματα των ανθρώπων - είναι μια διαλεκτική συνεχής σχέση. Το αναζητάω. Νομίζω ότι δεν είμαστε μόνοι μας.

«Δεν φοβάμαι εύκολα»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον φόβο που ορισμένες φορές μας κυριεύει όλους μας στη σκληρή καθημερινότητα την οποία βιώνουμε. «Ο φόβος θα πω πως δεν είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει μέσα μου, όχι. Γενικώς δεν φοβάμαι εύκολα».

«Μου αρέσει να κρατάω μια μαγεία»

Ο Γκοτσόπουλος σχολίασε επίσης την υπερέκθεση που υπάρχει στις μέρες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο πόσο ο ίδιος προσέχει τι ανεβάζει και τι σχολιάζει ώστε να μην προσβάλλει κανέναν. «Η τεράστια έκθεση δεν ωφελεί κανέναν, ούτε εμένα αλλά ούτε και τον θεατή. Μου αρέσει να κρατάω μια μαγεία. Δηλαδή το βράδυ μας βλέπει ο κόσμος στον “Άγιο έρωτα” και αυτή την περίοδο κάνω έναν ιερέα.

Δεν μπορώ όμως να φορέσω το ράσο και να κάνω κουταμάρες μ’ αυτό, γιατί κάτι συμβολίζει. Είναι μια σχέση άτυπη, μια ιερή συμφωνία με εμάς και τον κόσμο που μας έχει αγαπήσει. Αυτό το σέβομαι».