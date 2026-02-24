Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Δεν ξέρεις πότε θα σε βρει ο έρωτας»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο πατέρας Νικόλαος της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Άγιος έρωτας», ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για την επιτυχία της σειράς, τον ρόλο του και όλα όσα θα δούμε προσεχώς στους δέκτες μας. «Δεν έχει λάβει αρνητικά σχόλια για τη σειρά και τον ρόλο του πατέρα Νικόλαου. Έχουμε προσεγγίσει τον ιερέα ως έναν άνθρωπο που είναι σε ένα δίλημμα. Αν αναζητάς τον Θεό αναζήτησέ τον στον έρωτα, ο έρωτας είναι η θεία δύναμη, ο ενθουσιασμός.

Πολλές φορές ο κόσμος αναγνωρίζει πράγματα που φέρουμε σαν ήρωες σε ένα κόσμο που χτίζουμε εμείς. Ο πατέρας Νικόλαος χειροτονήθηκε σε μικρή ηλικία και όταν γνώρισε τη Χλόη το συναίσθημα τον κατέκλυσε! Δεν ξέρεις πότε θα σε βρει ο έρωτας».

Ανατροπή στην ανατροπή

«Η επιτυχία της σειράς οφείλεται στο ότι πέρα από την ερωτική ιστορία, βλέπεις και την ιστορία των κοριτσιών, βλέπεις και την ιστορία ενός διαζυγίου και την ιστορία ενός ανθρώπου που έχει μεγαλώσει, λόγων των συνθηκών, χωρίς το πατρικό πρότυπο, πώς ένας άνθρωπος μπορεί να σταθεί μεταξύ αρετής και κακίας σε μια ζούγκλα κοινωνική. Ο Μαρκόπουλος έχει σκοτώσει τον έναν μετά τον άλλον κι έρχεται τώρα η συγχώρεση. Και με φέρνει -μιλάω σε πρώτο ενικό- αντιμέτωπο με το αν είμαι άξιος να συγχωρήσω έναν άνθρωπο που μου έχει σκοτώσει την αδελφή κι έχει κάνει τόσους φόνους. Ο κόσμος αναγνωρίζει τις συνδέσεις που μπορεί να αποκτήσει ο καθένας με τους ήρωες και την ζωή του.

Γίνεται η μία ανατροπή μετά την άλλη και έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Μπορούμε να περιμένουμε μια ανατροπή στη σχέση του πατέρα Νικόλαου με τη Χλόη».

Τον βρίσκει στο πανηγύρι

Στη σειρά καταφθάνει ο μπαμπάς του πατέρα Νικόλαου, ρόλο που θα υποδυθεί ο Στέλιος Μάινας. «Αυτός ο άνθρωπος ήταν στο βουνό στην αντίσταση κι έψαχνε την οικογένειά του. Τώρα έρχεται σε ένα πανηγύρι -γιατί είναι μουσικός- και ο τρόπος που συναντιόμαστε… είναι μια συγκλονιστική αναγνώριση. Είναι τόσο ωραία δομημένο το πώς θα φτάσουμε εκεί, μέσα από μια μουσική που μου έπαιζε παιδάκι και την αναγνωρίζω και τον αναζητώ μέσα στο πανηγύρι».