Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Διακοπάρες σε τιρκουάζ νερά

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Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Άγιος έρωτας» έβγαλε το ράσο του πατέρα Νικόλαου, μπήκε στο πρώτο πλοίο της γραμμής και έφυγε για άγνωστο προορισμό!

Χαλαρός, ανέμελος και ωραίος ανέβασε φωτογραφίες και stories στο Instagram δίχως φυσικά να αποκαλύπτει το μέρος που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

«Δεν γύρισα τον κόσμο, γύρισα λίγο τον εαυτό μου», έγραψε στη δημοσίευσή του και γύρισε την κάμερα του κινητού του προς κάθε κατεύθυνση για να δούμε το μέρος όπου βρίσκεται από κάθε γωνία του!