Γκοτσόπουλος: «Είναι επιλογή μου να μην υπάρχει προσωπική ζωή, είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου»

Δεύτερη χρονιά που ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος υποδύεται τον παπά στη σειρά του ALPHA «Άγιος έρωτας». Πώς απολαμβάνει άραγε αυτή την επιτυχία; «Την απολαμβάνω, αλλά μόνο για πέντε λεπτά. Αν δω ένα ωραίο επεισόδιο, χαίρομαι για λίγο, περνάω καλά. Μετά σκέφτομαι: Τέλος, πάμε για το επόμενο. Προσπαθώ να μένω στο παρόν, αλλά μου έχει τύχει και σε προηγούμενες δουλειές να δω κάτι που δεν μου άρεσε και να νευριάσω πολύ, γιατί δεν ήταν όπως το είχα φανταστεί», είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν.

Τελειομανία

«Σε σχέση με τη δουλειά είμαι τελειομανής. Θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως τα φαντάζομαι και μερικές φορές αυτό δημιουργεί ένταση, ειδικά όταν κάτι δεν βγαίνει όπως το είχα σχεδιάσει. Ακόμα και αν μια δουλειά έχει υψηλά νούμερα ή μεγάλη απήχηση, σκέφτομαι αν μπορώ να είμαι καλύτερος κάθε φορά. Δεν θέλω να επαναπαυτώ στην επιτυχία και να απογοητεύσω τον εαυτό μου, τον κόσμο ή τους συντελεστές της δουλειάς.

Θέλω να προχωρώ λίγο παραπάνω κάθε φορά, όχι για να εντυπωσιάσω τους άλλους, αλλά για μένα. Η επιτυχία δεν έρχεται πάντα εύκολα, πολλές φορές τρως και τα μούτρα σου. Δεν πιστεύω στην τύχη, αλλά στη δουλειά και στην πίστη. Η πίστη δημιουργεί θαύμα, αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία».

Προσωπική ζωή

«Η επιλογή μου είναι να μην υπάρχει! Είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Αν έρθει κάτι στη ζωή μου, φυσικά δεν θα πω όχι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με αφορά».