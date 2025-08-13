Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε σχεδόν μέσα από τις φλόγες»

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Χίο την Τρίτη 12 Αυγούστου απείλησε ανθρώπινες ζωές, κατέκαψε δασικές εκτάσεις και περιουσίες και συνεχίζει -δυστυχώς- το καταστροφικό της έργο. Τις δύσκολες ώρες της φωτιάς οι άνθρωποι στη Βολισσό, στο βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού, έτρεχαν για να σωθούν και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος που έκανε ένα story στο Instagram για να περιγράψει την εμπειρία του.

φωτογραφία Instagram

«Οι άνθρωποι κατέφυγαν στη θάλασσα»

Ο ηθοποιός περιέγραψε μέσα σε λίγες γραμμές τα όσα δύσκολα και σκληρά είδε να συμβαίνουν δίπλα του επισημαίνοντας πως υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους, αφού επικρατούσε χάος και ανοργανωσιά! «Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα, είμαι καλά. Περάσαμε το απόγευμα σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε.

Το χωριό Βολισσός σχεδόν κάηκε. Οι άνθρωποι κατέφυγαν στη θάλασσα. Χάθηκαν σπίτια, περιουσίες, ένας Παράδεισος! Πάει και η Βόρεια Χίος! Η απόλυτη ανοργανωσιά. Ό,τι έκαναν οι εθελοντές. Ντροπή», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε για να περιγράψει τα όσα τραυματικά έζησε και συνέχιζε να ανεβάζει stories στο Instagram ανάλογου περιεχομένου. Μίλησε για τη φωτιά στην Πάτρα λέγοντας πως είναι να τρελαίνεσαι που μπήκε μέσα στον αστικό ιστό και για τις ελλείψεις σε αεροπλάνα και ασθενοφόρα σε Χίο και Ζάκυνθο...