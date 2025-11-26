Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Ο έρωτας υπάρχει στη ζωή μου φιλοσοφημένα και συνειδητά»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος ήταν καλεσμένος στο “The 2night show” και μίλησε για την επιτυχία, τον έρωτα, αλλά και τη σχέση του με τη θρησκεία. «Στις “Άγριες Μέλισσες” ήμασταν άγρυπνοι, δουλεύαμε δέκα ώρες και ταυτόχρονα έπρεπε να ενταχθούμε στην τηλεόραση και στα περιοδικά. Αυτό μας άγχωνε πάρα πολύ. Θέλαμε να είμαστε και αυθεντικοί και ταυτόχρονα να μην προσβάλλουμε κανέναν.

«Πάντα ο κόσμος σε ανταμείβει»

Έχω αποδεχτεί τη διασημότητα, μου αρέσει. Μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο και τα σχόλια που κάνουν όταν με συναντούν. Όταν κάνεις ένα καθημερινό σημαίνει ότι ο άλλος σε βάζει κάθε μέρα στο σπίτι του, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί θες να έχεις ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Εκνευρίζομαι όταν λένε “καθημερινό σίριαλ”. Κάνεις μεγάλη προετοιμασία στο σπίτι για να πετύχεις στον ελάχιστο χρόνο το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντα ο κόσμος σε ανταμείβει.

Ο έρωτας

Φιλοσοφημένα για μένα και συνειδητά υπάρχει στη ζωή μου ο έρωτας, ο έρωτας όχι μόνο απέναντι σε μια κοπέλα, αλλά και στος ανθρώπους που συνεργάζομαι. Κάτι μέσα μου πρέπει να μου δημιουργήσει τον ενθουσιασμό. Χωρίς τον έρωτα, με την ευρύτερη έννοια, της δόνησης που υπάρχει μέσα μας, είναι αδιάφορα τα πράγματα.

«Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού»

Πιστεύω, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω, τα θαύματα εξελίσσονται. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει επιστημονικά αυτό; Είμαστε κύτταρα ενός ανώτερου οργανισμού και όλοι επικοινωνούμε. Η προσευχή και η πίστη είναι μία σύνδεση με μία προέκταση του εαυτού μας».