Δήμητρα Δερζέκου: «Με βρίζουν στα social media επειδή κάνω την Αλίκη»

Η Δήμητρα Δερζέκου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για τις μιμήσεις της Αλίκης Βουγιουκλάκη που κάνει και έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο.

«Όπως κάθε κοριτσάκι, έτσι κι εγώ, έκανα από πολύ μικρή την Αλίκη. Ήξερα όλες τις ταινίες απέξω, από την τηλεόραση που παίζονταν συνέχεια. Και ήξερα τις ατάκες απ' έξω και τις σκηνές από πολύ μικρή ηλικία. Τα έκανα και στο σχολείο, στο Ναύπλιο. Μετά σπούδασα στη δραματική σχολή, στη φιλολογία… Στην εποχή μας, σπουδάζουμε όλοι 150 πράγματα για να βρούμε μία δουλειά. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε δεδομένο και να αγχωνόμαστε ότι θα κάνουμε ακριβώς αυτό που σπουδάσαμε, γιατί έχει αλλάξει η εποχή. Για μεγάλο διάστημα δεν είχα αφήσει πίσω μου αυτή τη μίμηση. Την είχα ξεχάσει. Αλλά όπως την κάνω τώρα, την έκανα και μικρή».

Αντιδράσεις στο διαδίκτυο

«Με βρίζουν πολλοί στο Facebook κυρίως. Αλλά φυσικά και στο Instagram και στο TikTok. Στο Instagram λιγότερο γιατί είναι πιο σικ. Αλλά γενικά τα ρίχνουν. Μου λένε ότι είμαι η Αλίκη από το Temu, ή από τα Lidl! Όμως χάνονται μέσα στα χιλιάδες θετικά σχόλια που μου λένε, μπράβο, τι νοσταλγία, τέτοια πράγματα.

Δεν έχω συναντήσει κάποιον δικό της που να μου το πει. Και σκέφτομαι ότι πραγματικά οι δικοί της άνθρωποι, αν έπρεπε να πλησιάζουν όποιον μιμείται την Αλίκη ή όποιον ασχολείται, θα έπρεπε να κάθονται να ασχολούνται με όλη την Ελλάδα».

«Την αγαπώ την Αλίκη»

«Θα ξεκολλήσω από την Αλίκη. Είχα κάνει και πριν πράγματα ούτως ή άλλως, τα οποία περιμένω να βγουν πολύ σύντομα. Δεν θέλω να το αφήσω τελείως, γιατί είναι ένας τρόπος που τον αγαπάει ο κόσμος. Δηλαδή αυτά που θα πω για την επικαιρότητα θα περάσουν πολύ πιο ευχάριστα μέσω της Αλίκης. Όμως θέλω να εισάγω στο ίδιο στιλ, δηλαδή η σύγκριση του τώρα, με μια παλαιότερη εποχή, θέλω να βάλω και άλλα πράγματα, τα οποία τα έχω γράψει και τα ετοιμάζω, απλά δεν προλαβαίνω και να τα κάνω όλα. Θέλω να βάλω και αρχαίους ήρωες, ή τον Μεσοπόλεμο που να έρχονται σε αντιπαραβολή με το σήμερα. Αλλά θέλω να παραμείνει και η Αλίκη, την αγαπάω».