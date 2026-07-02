Αθηνά Μαξίμου: «Δεν αξίζει να σπαταλάς τη ζωή σου και τη φαιά ουσία σου για να εκδικηθείς»

Μια διαφορετική οπτική για τη συγχώρεση και την εκδίκηση μοιράστηκε η Αθηνά Μαξίμου, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ. Η αγαπημένη ηθοποιός στάθηκε στη σημασία του να αφήνει κανείς πίσω του τα αρνητικά συναισθήματα, υποστηρίζοντας πως η εκδίκηση μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει.

Όπως είπε, όταν ένας άνθρωπος εγκλωβίζεται στην επιθυμία να εκδικηθεί, ουσιαστικά ξοδεύει την ενέργεια και τη σκέψη του σε κάτι που τον κρατά δέσμιο του παρελθόντος.

«Θεωρώ πως το να μπαίνει κανείς σε μια κατάσταση εκδικητική μόνο κακό κάνει. Χαλάς φαιά ουσία και ζωτική ενέργεια σε κάτι που είναι σκοτεινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η συγχώρεση σε απελευθερώνει»

Η Αθηνά Μαξίμου εξήγησε ότι η συγχώρεση δεν σημαίνει πως ξεχνά κανείς όσα συνέβησαν, αλλά ότι σταματά να αφήνει το τραύμα να καθορίζει τη ζωή του.

Όπως ανέφερε, έχει υιοθετήσει μια φράση που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια: όταν μπορείς να συγχωρήσεις κάποιον, σημαίνει πως εκείνος δεν έχει πλέον τον έλεγχο πάνω σου.

Για την ίδια, αυτή είναι η μεγαλύτερη μορφή ελευθερίας που μπορεί να κερδίσει ένας άνθρωπος.

«Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη»

Η γνωστή ηθοποιός υπογράμμισε ότι η συγχώρεση είναι μια μακρά εσωτερική διαδικασία και όχι μια απόφαση που παίρνεται μέσα σε λίγες ώρες.

Χρειάζεται χρόνος, υπομονή και κυρίως η ειλικρινής διάθεση να αφήσει κανείς πίσω του ό,τι τον πληγώνει, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς να παραμένει εγκλωβισμένος στο τραύμα.

Παρότι, όπως είπε, ορισμένες πληγές μπορεί να μην κλείνουν ποτέ ολοκληρωτικά, μπορούν να πάψουν να καθορίζουν την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, αρκεί να επιλέξει να προχωρήσει μπροστά.

Η τοποθέτησή της ξεχώρισε για το αισιόδοξο μήνυμά της, υπενθυμίζοντας πως η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην εκδίκηση, αλλά στην ικανότητα να απελευθερώνεται κανείς από όσα τον βαραίνουν.