«Άγιος έρωτας»: Καθήλωσε το φινάλε της σειράς - Όλοι πήραν αυτό που άξιζαν

Με ένα επεισόδιο - σοκ έκλεισε τον κύκλο της η επιτυχημένη σειρά του ALPHA, «Άγιος έρωτας», που μας συντρόφευε κάθε βράδυ για δύο ολόκληρα χρόνια. Όλες οι ιστορίες με τους ήρωες ολοκληρώθηκαν αφήνοντας άλλοτε μια γλυκιά και άλλοτε μια πιο πικρή γεύση, με αποκορύφωμα την ένωση της Χλόης και του Νικόλαου υπό τους ήχους της νέας δημιουργίας του Στέφανου Κορκολή «Όσα έγιναν» σε ερμηνεία και μουσική δική του και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

Μ’ ένα τραγούδι που μοιάζει να γεννήθηκε από την ίδια την ψυχή της ιστορίας, η Χλόη και ο Νικόλαος απέδειξαν ότι ακόμη και μέσα από μία πορεία γεμάτη εμπόδια, απώλειες και συγκρούσεις, μπορεί να επικρατήσει μια δυνατή αγάπη. Και φυσικά όλοι περιμέναμε να δούμε ποιο θα ήταν το τέλος του Μαρκόπουλου. Αν θα είχε την τιμωρία που του άξιζε. Και πραγματικά η τελευταία σκηνή αποζημίωσε και τους πιο απαιτητικούς.

Την είδαν 1.500.000 θεατές

Τα social media πήραν φωτιά με χιλιάδες σχόλια για το συγκλονιστικό τέλος και την ερμηνεία των πρωταγωνιστών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της η σειρά διατήρησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στα social media, ξεπερνώντας τα 700 εκατομμύρια impressions (εμφανίσεις) και τα 40 εκατομμύρια αντιδράσεις.

Το τελευταίο επεισόδιο κατέκτησε την πρώτη θέση με ποσοστό 22,8% στο σύνολο πληθυσμού και 20,8% στο δυναμικό κοινό, που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της σεζόν. Οι γυναίκες ηλικίας 18-54 ετών έδωσαν στην αγαπημένη τους σειρά το καλύτερο ποσοστό της σεζόν με 26,3%, ενώ 1.501.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για ένα λεπτό.

Η σειρά διατήρησε την πρώτη θέση και στις δύο τηλεοπτικές σεζόν που μεταδόθηκε, τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό, με τη δεύτερη σεζόν να παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα διατηρώντας τα μερίδια της πρώτης. Ο μέσος όρος της σειράς διαμορφώθηκε στο ποσοστό 19,4% στο σύνολο πληθυσμού και 15,1% στο δυναμικό κοινό, με 1.502.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν έστω για ένα λεπτό, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.