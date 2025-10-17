Δανάη Παππά: «Η μητέρα μου δεν με ρωτάει πότε θα γίνω μανούλα, γιατί ξέρει ότι θα φάει βρίσιμο»

Την Δανάη Παππά συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και οι δημοσιογράφοι την ρώτησαν: «Η μητέρα σου βλέποντάς σε στην σειρά να υποδύεσαι μια μανούλα, σου στέλνει κανένα μήνυμα «άντε εσύ πότε θα γίνεις μανούλα στην πραγματικότητα;» και η ηθοποιός απάντησε: «Όχι, ξέρει πολύ καλά ότι αν αρχίσει αυτά τα πράγματα, το «άντε πότε θα παντρευτείς, πότε θα γίνεις μανούλα», θα φάει βρίσιμο, θα πέσει βούρδουλας, οπότε δεν το κάνει. Είναι τζιζ θέματα αυτά οπότε δεν τα λέμε. Οπότε είμαστε στο «ό,τι θέλεις κάνεις και όποτε το θέλεις αγάπη μου». Και συμπλήρωσε: «Όπως δεν επιτρέπεται η μητέρα μου να μου πει κάτι τέτοιο, δεν επιτρέπεται να μου πουν και οι φίλοι μου.

«Έχει επέμβει σε σύντροφό σου ποτέ η μητέρα σου;» ήταν η επόμενη ερώτηση. Η Δανάη Παππά απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, όχι, ποτέ».

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι προσπαθεί να είναι επικεντρωμένη στον εαυτό της και στο να εξελίσσεται. Όσο για το άν της λείπει ένας έρωτας; «Ερωτεύομαι καθημερινά...» είπε αινιγματικά. Και όταν την ρώτησαν αν της λείπει ένας σύντροφος να μοιράζονται στιγμές στο σπίτι ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι σπίτι μου ποτέ και είμαι πάρα πολύ καλά αυτή την στιγμή με αυτό».