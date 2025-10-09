Η Δανάη Παππά εξηγεί για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι

Η Δανάη Παππά ήταν καλεσμένη στη «Super Κατερίνα» και μίλησε για πρώτη φορά για τον Βασίλη Μπισμπίκη, αφού το βράδυ πριν από το συμβάν με τα τρακαρίσματα στη Φιλοθέη ήταν μαζί του σε ένα κρητικό γλέντι και η κάμερα τους έπιασε να χορεύουν μαζί και να περνούν καλά. «Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω… Από το πουθενά, δηλαδή βγήκα ένα βράδυ με τους φίλους μου, διασκέδασα, όπως κάνω πάντα. Την επόμενη ημέρα υπήρχαν άρθρα, τηλέφωνα.

Έβλεπα το βίντεο και δεν μπορούσα καν να καταλάβω τι υπονοούν. Έβλεπα να διασκεδάζουν δυο άνθρωποι, μεγάλη παρέα. Με σόκαρε το πως μπορεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο, να παρερμηνευτεί. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου μέχρι να μου πουν ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, προφανώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών;»

Είναι στενάχωρο το γεγονός γιατί δεν είχα καμία σχέση με το τι συνέβη. Ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις, εγώ, μια γυναίκα, για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω καμία σχέση;

Ήρθε στην πρόβα και με βρήκε μια δημοσιογράφος και με ρώτησε πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών και λέω δεν καταλαβαίνω το λόγο. Και πραγματικά δεν το καταλαβαίνω τον λόγο. Γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών σε κάτι, το οποίο δεν έχω καμία σχέση;

Το θέμα δεν ήταν ότι βγήκαμε με μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε το προηγούμενο βράδυ, το θέμα ήταν κάτι άλλο. Γιατί εγώ να πρέπει να σχολιάσω κάτι;

«Αυτός είναι ο εαυτός μου»

Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι έκφραση, διασκέδαση. Με έβαλε κι εμένα σε σκέψεις αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Αυτός είναι ο εαυτός μου! Δεν θα κινηθώ νομικά. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δεν θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα είμαι ο εαυτός μου.

Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό,τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και ότι δεν θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου».