Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τα φιλιά με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Έχουν περάσει μερικές μέρες από τότε που ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δανάη Παππά είχαν βρεθεί στο ίδιο γλέντι στη Μεταμόρφωση, χόρεψαν, ήπιαν, βρίσκονταν και οι δύο σε μια χαλαρή και φιλική φάση και μετά βέβαια έγινε ότι έγινε με το τροχαίο στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός τοποθετήθηκε έξω από τα δικαστήρια για την υπόθεση που τον απασχολούσε άμεσα, το ίδιο έκαναν και κάποιοι άλλοι που βρέθηκαν στο ίδιο κάλεσμα. Κανείς δεν είχε πετύχει όμως την ηθοποιό που χόρευε μαζί με τον Μπισμπίκη.

«Δεν καταλαβαίνω τον λόγο»

Η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» συνάντησε τη Δανάη Παππά που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε συνεχείς πρόβες για το μιούζικαλ «Annie» που έρχεται σύντομα στο θέατρο Παλλάς. Η ηθοποιός αν και χαμογελαστή φάνηκε πως δεν είχε διάθεση να κάνει δηλώσεις. «Να είστε καλά! Βιάζομαι πάρα πολύ!», αρκέστηκε να πει και συνέχισε να προχωρά. Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής της είπε να πει δυο λόγια για τον Μπισμπίκη επειδή είναι το πρόσωπο των ημερών εκείνη απάντησε όλο νόημα: «Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, να είστε καλά».

Δουλειά και φίλοι

Σε πρόσφατες δηλώσεις της η Δανάη Παππά είχε πει για την προσωπική της ζωή: «Για να έρθει κάτι καινούριο, πρέπει κάτι άλλο να αποχωρήσει. Για μένα αυτό είναι το motto μου, ότι όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο και κάτι θέλει να σου πει η ζωή με τα πράγματα που σου φέρνει. Μετά τον χωρισμό μου αφοσιώθηκα στη δουλειά μου και στον κύκλο μου, στην οικογένειά μου και στους φίλους μου και ήρθαν τόσο όμορφα πράγματα. Δηλαδή έχουν συμβεί τόσα πολλά, ήταν μια τόσο μεγάλη χρονιά και νιώθω ευγνώμων για όλα αυτά που έγιναν και που θα γίνουν. Γνώρισα τόσο όμορφους ανθρώπους που με στήριξαν».