Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο λίγα λεπτά μετά το τροχαίο - Οι ποινές που του επιβλήθηκαν πριν τη δίκη

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα νέο βίντεο που δείχνει το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη να κινείται με χαμηλή ταχύτητα λίγα λεπτά μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη, όπου αφού προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα, στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.

Ο ηθοποιός οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα, αντιμέτωπος με την κατηγορία της εγκατάλειψης οχημάτων, κάτι που ωστόσο ο ίδιος αρνείται. Υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.



«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε χαρακτηριστικά εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο της Ευελπίδων.

Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει και ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, τονίζοντας μάλιστα πως υπάρχουν και σχετικές αποδείξεις. «Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης», υπογράμμισε ο κ. Ζησίδης.



«Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων», πρόσθεσε.

Διαψεύδει η αστυνομία

Σε αντίθεση, ωστόσο, με όσα δηλώνει ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο δικηγόρος του, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ειδοποίηση μετά το ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Παπαδόπουλου για το flash.gr, μία γυναίκα που δήλωσε συνεργάτης του ηθοποιού, πήρε τηλέφωνο στον αξιωματικό υπηρεσίας του Α.Τ. Φιλοθέης - Ψυχικού λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9), δηλαδή τουλάχιστον 10 ώρες μετά το συμβάν.



Η ίδια φέρεται να είπε ότι ο συνεργάτης της έχει προκαλέσει τροχαίο με κάποιες μικρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα χωρίς να διευκρινίζει το πότε, που και την έκταση του τροχαίου.



Ο αξιωματικός υπηρεσίας τη ρώτησε εάν υπάρχει τραυματισμός για να «ανοίξει κάρτα» στην Άμεση Δράση κι αυτή με τη σειρά της να ενημερώσει την Τροχαία, με τη γυναίκα να απαντά αρνητικά.



Τότε, ενδεχομένως επειδή πίστεψε ότι το τροχαίο συνέβη πριν από λίγο και όχι τουλάχιστον 10 ώρες πριν, ο αστυνομικός φέρεται να την προέτρεψε να καλέσει η ίδια το «100» και την ασφαλιστική εταιρεία για να γίνει καταγραφή των ζημιών.



Άλλωστε, το «γιατί δεν κάλεσες το 100 όταν έγινε το τροχαίο;» ήταν μία ερώτηση που απεύθυναν οι αξιωματικοί του Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς στον γνωστό ηθοποιό, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να μην δίνει ουσιαστική απάντηση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καταγραφή κλήσεων στα αστυνομικά τμήματα -εν αντιθέσει με το «100»- το πιθανότερο είναι η κάθε πλευρά να δίνει δική της εκδοχή.