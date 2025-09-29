Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης - «Δεν εγκατέλειψα και δεν κρύφτηκα - Ενημέρωσα ΕΛΑΣ και ασφαλιστική»

Ελεύθερος αφέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά την παραπομπή του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών το πρωί της Δευτέρας 29/09.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γνωστός ηθοποιός θα παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης στις 8 Οκτωβρίου καθώς η δίκη αναβλήθηκε.

Βγαίνοντας από το δικαστικό Μέγαρο, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν. «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα και δεν άφησα κανένα. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην αστυνομία, πήρα τηλέφωνο και στις Αρχές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του ασκήθηκε νωρίτερα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για το αδίκημα της εγκατάλειψης οχημάτων. Συγκεκριμένα, τον γνωστό ηθοποιό βαραίνει το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ.

Οι ποινές για το αδίκημα σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στην Ευελπίδων για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός, παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή (28/9) στα γραφεία της Τροχαίας Κηφισιάς και ομολόγησε πως είναι ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο ηθοποιός κρατήθηκε το βράδυ στο Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά, ενώ οι Αρχές έχουν δεσμεύσει ήδη το πολυτελές Ford Raptor με το οποίο χτύπησε τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύλληψή του ηθοποιού είναι η πρώτη για εγκατάλειψη τροχαίου μετά την αλλαγή ΚΟΚ. Οι ποινές με τις οποίες απειλείται ο Βασίλης Μπισμπίκης, με βάση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές, είναι πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης αλλά και ποινική δίωξη με το άρθρο 290Α ΠΚ για Επικίνδυνη Οδήγηση.

Παράλληλα η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς όπως ο ίδιος παραδέχτηκε πριν συμβεί το τροχαίο διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση. Μάλιστα σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που διασκεδάζει με την παρέα του στα πρώτα τραπέζια.

Ένα ακόμη σενάριο που ερευνάται από τις Αρχές αφορά την παρουσία συνοδηγού στο αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη. Αν τελικά αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί τότε ο συνοδηγός σίγουρα θα κληθεί να καταθέσει σχετικά με το πώς συνέβη το τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου αλλά και το τι ακολούθησε.