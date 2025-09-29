Βασίλης Μπισμπίκης: Bίντεο από το κρητικό γλέντι πριν το τροχαίο - Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση που τραγουδούσε ο δημοφιλής Κρητικός τραγουδιστής Γρηγόρης Σαμόλης διασκέδαζε τα ξημερώματα του Σαββάτου ο Βασίλης Μπισμπίκης, λίγο πριν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε αυτοκίνητα και μάντρες στην περιοχή της Φιλοθέης και στη συνέχεια εξαφανιστεί. Σήμερα (29/9) αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Tik ToK φαίνεται ο διάσημος ηθοποιός να διασκεδάζει με την παρέα του στο γλέντι που διοργάνωνε ο τοπικός σύλλογος Κρητών το βράδυ της Παρασκευής. Όπως φαίνεται στα πλάνα ο Βασίλης Μπισμπίκης κάθεται στα πρώτα τραπέζια και συνομιλεί με φίλους του, απολαμβάνοντας την βραδιά.

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο γλέντι είχε σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο με εμπλοκή περίπου 20 ατόμων. Δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά από μαχαίρι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των Αρχών. Το αιματηρό επεισόδιο έγινε για ασήμαντη αφορμή όταν ο ένας από την παρέα ζήτησε εξηγήσεις από τον άλλο γιατί τον «στραβοκοίταξε».

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ένα ακόμη σενάριο που ερευνάται αφορά την παρουσία συνοδηγού στο αυτοκίνητο, με πληροφορίες να θέλουν να υπάρχει δεύτερο άτομο μαζί του τη στιγμή του συμβάντος.

Βίντεο ντοκουμέντο από το γλέντι που βρισκόταν ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο. pic.twitter.com/m0dDlbXbjs — Flash.gr (@flashgrofficial) September 29, 2025

Το τηλεφώνημα στην Δέσποινα Βανδή

Λίγες ώρες αφότου πήρε παραμάζωμα αρκετά αυτοκίνητα, ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να τηλεφώνησε στη Δέσποινα Βανδή για να την ενημερώσει για το συμβάν. Τις νέες πληροφορίες μετέφερε στον αέρα το πρωί της Δευτέρας ο Γιώργος Λιάγκας. Όπως είπε ο παρουσιαστής, ο ηθοποιός δεν αντιλήφθηκε εκείνη την ώρα τι συνέβη και το πρωί της επόμενης ημέρας (27/09) κάλεσε την τραγουδίστρια και της είπε ότι έκανε μία βλακεία και θα σπεύσει να τη διορθώσει.

«Δέσποινα, το πρωί που γύριζα σπίτι, έκανα μια μ@@@, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι φοβερό, θα το διορθώσω», φέρεται να είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη σύντροφό του, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα. Η πρόθεση του Βασίλη ήταν να διορθώσει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας πανικός, ένας φόβος των media και πρέπει να γίνει ένας χειρισμός. Εκείνη την ώρα είναι που θολώνει το μυαλό και που δεν ξέρεις τι να κάνεις… Κι αντί να πάει το Σάββατο το πρωί στην Αστυνομία, επέλεξε να πάει στη Ναταλία» σημείωσε ο παρουσιαστής.

Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Σήμερα (29/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης -ο οποίος χθες το απόγευμα παρουσιάστηκε στο Α' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και ομολόγησε πως είναι ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε - αναμένεται να οδηγηθεί στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο πήρε σβάρνα τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Φωτογραφίες του flash.gr αποκαλύπτουν το πολυτελές Ford Raptor που οδηγούσε ο διάσημος ηθοποιός. Φέρει εμφανή σημάδια πρόσκρουσης στον προφυλακτήρα, ενώ μάρτυρες ανέφεραν πως προκάλεσε φθορές σε περίπου δέκα αυτοκίνητα, κάποια παρκαρισμένα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Τροχαία έχει καταγράψει ζημιές σε τρία οχήματα και μία γκαραζόπορτα.

Το όχημα του γνωστού ηθοποιού με εμφανή σημάδια από χτύπημα στον προφυλακτήρα

«Υπολογίζω ότι έγινε γύρω στις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου το περιστατικό γιατί άκουσα ένα τράνταγμα όσο ήμουν στο δωμάτιό μου. Υπέθεσα ότι θα ήταν κάποιος σεισμός, σαν αυτούς που έγιναν πρόσφατα, αλλά ήταν το συγκεκριμένο τρακάρισμα» λέει στο Orange Press νέος από οικογένεια που χτυπήθηκε όχημά της.

«Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι το Corsa που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ και δεν έπαθε τίποτα, ήμουν τυχερός. Το Mercedes A Class είναι της μητέρας μου και το άλλο το αμάξι του γείτονα, έχει διαλυθεί. Έχει σπάσει ο άξονας. Το πρωί μας χτύπησαν το κουδούνι κατά τις οκτώ και μας είπαν ότι μας τράκαραν» προσθέτει.

Εικόνα από τρακαρισμένα οχήματα στην οδό Δοϊράνης στη Φιλοθέη που φέρεται να χτύπησε με το ΙΧ του ο γνωστός ηθοποιός (φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος)

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Βασίλης Μπισμπίκης

Ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες:

Πρόκληση υλικών ζημιών: φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, μια μάντρα και μία γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη. Αν και αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για ζημιές σε έως και 10 αυτοκίνητα, η Τροχαία έχει μέχρι στιγμής καταγράψει τρία.

Εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος: μετά το περιστατικό, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και να εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, κάτι που βαραίνει ιδιαίτερα στον νέο ΚΟΚ.

Επικίνδυνη οδήγηση: βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, η συμπεριφορά του μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη οδήγηση, με ποινικές συνέπειες.

Οι ποινές που προβλέπονται περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και ποινική δίωξη, ενώ σε περίπτωση υποτροπής γίνονται ακόμη πιο αυστηρές.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η υπόθεση έχει ανάψει φωτιές και γύρω από το τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος –ακόμα κι όταν αφορά μόνο υλικές ζημιές– θεωρείται σοβαρό αδίκημα. Οι ποινές περιλαμβάνουν πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.



Αν μάλιστα υπάρξει υποτροπή, οι κυρώσεις γίνονται ακόμα πιο αυστηρές: μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, παρατεταμένη αφαίρεση άδειας οδήγησης και πιθανότητα ακόμη σκληρότερων συνεπειών.