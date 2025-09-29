Καινούργιου για Μπισμπίκη: «Με θλίβει όλη αυτή η ανθρωποφαγία, σχολιάζουν ακόμα και τη σύντροφό του»

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής της την Ιζαμπέλα Φούλοπ που παίζει στη δραματική σειρά του ALPHA «Porto Leone» πλάι στον Βασίλη Μπισμπίκη. Οι δύο γυναίκες δεν θα μπορούσαν να μην αναφερθούν στο τροχαίο ατύχημα του ηθοποιού που αναστάτωσε τη Φιλοθέη, μα και τα ΜΜΕ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. «Μπήκα στο διάλειμμα λίγο στα social και ξαναβλέπω αυτή την ανθρωποφαγία», σχολίασε προβληματισμένη η Καινούργιου.

«Όταν γίνονται παραβάσεις, ο καθένας πληρώνει σύμφωνα με τον νόμο. Απλά τώρα όλη αυτή η ανθρωποφαγία, το να σχολιάζουν ακόμα και τη σύντροφό του… Είδα ότι πήγε στον εισαγγελέα, θα απολογηθεί και θα έχει τις ευθύνες που του αναλογούν. Όλη αυτή η χαιρεκακία που βλέπω δυστυχώς με θλίβει πολύ.

Διάβασα κάποια απαράδεκτα σχόλια σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές. Κάποιοι έχουν βγάλει και πόρισμα και αυτό με θλίβει απεριόριστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τον άνθρωπο και δόξα τω Θεώ που δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας», πρόσθεσε η παρουσιάστρια ουσιαστικά πετώντας μπηχτές στον πρώην συνεργάτη της, Ανδρέα Μικρούτσικο, που σχολίασε ότι ο Μπισμπίκης κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα!

«Είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος»

Η Ιζαμπέλα Φούλοπ που υποδύεται την Άντζελα στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA σχολίασε με τη σειρά της για τον συνάδελφό της. «Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του μετά το περιστατικό. Τον γνώρισα και τον γνωρίζω μέσα από τη δουλειά, από τα γυρίσματα.

Όσο τον ξέρω, πιστεύω ότι είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος και είμαι σίγουρη ότι θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Δυστυχώς είμαστε όλοι στο στόχαστρο αυτής της ανθρωποφαγίας και αρέσει πολύ στον κόσμο να πιάνεται από καταστάσεις και πράγματα για να σχολιάσει».