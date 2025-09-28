Ο Μπισμπίκης στην Τροχαία Κηφισιάς -Τον αναζητούσαν μετά από καταγγελία για ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ

Τον πολύ γνωστό ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη αναζητούσε από το βράδυ του Σαββάτου (27/9) η Αστυνομία.



Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε, φέρεται να προκάλεσε ζημιές με το ΙΧ αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να προκάλεσε φθορές σε περίπου 10 οχήματα, που ήταν παρκαρισμένα στην Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί τον αναζήτησαν και δεν τον βρήκαν, τον κάλεσαν στο τηλέφωνο και τους είπε ότι λείπει και θα εμφανιστεί αυτός στην Τροχαία.

Τελικά, το βράδυ της Κυριακής (28/9) έγινε γνωστό ότι ο ίδιος παρουσιάστηκε στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς και αναμένεται να συλληφθεί.