Πατέρας Μπισμπίκη: «Με ενδιέφερε να είναι καλά το παιδί μου, αφού δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο»

Ο πατέρας του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για το τροχαίο που προκάλεσε ο γιος του τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη λέγοντας χαρακτηριστικά πως τέτοια πράγματα συμβαίνουν και πως από τη στιγμή που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, για όλα τα άλλα θα βρεθεί λύση.

Συγκεκριμένα ο κ. Μιχάλης Μπισμπίκης ανέφερε: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ελεύθερος ο γιος μου, τίποτα άλλο, τα υπόλοιπα τα έχει πει στους δημοσιογράφους. Πιστεύω να έχετε ακούσει τι είπε. Δεν έχω καμία περισσότερη πληροφορία, εμένα με ενδιέφερε να είναι καλά το παιδί μου, είναι καλά, αυτό ακριβώς. Δεν μου είπε τίποτα άλλο, απλώς ότι είναι καλά. Είναι συγχυσμένος, αλλά εντάξει μια χαρά. Σας είπα ότι το παιδί είναι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τροχαία συμβαίνουν καθημερινά, το παιδί μου με ενδιαφέρει και το βασικό είναι ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο, για όλα τα άλλα θα βρεθεί λύση».

Οι δηλώσεις και η ποινή

Ο ηθοποιός οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα, αντιμέτωπος με την κατηγορία της εγκατάλειψης οχημάτων, κάτι που ωστόσο ο ίδιος αρνείται. Υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Βγαίνοντας από το δικαστικό Μέγαρο, ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε σε έντονο τόνο: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα και δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην αστυνομία, πήρα τηλέφωνο και στις Αρχές».

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ στον ηθοποιό θα επιβληθεί πρόστιμο 1.200€ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.