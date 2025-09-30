Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή - Τραυματίας ένας ηλικιωμένος

Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη το βράδυ της Τρίτης (30/9), στο οποίο ενεπλάκησαν μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας. Όπως μεταδίδει και το neakriti, το ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και παρέλαβε τον τραυματία ηλικιωμένο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ο ηλικιωμένος φέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραύματα, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.