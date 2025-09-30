Ελλάδα Κρήτη Τροχαίο ΕΚΑΒ Local News

Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή - Τραυματίας ένας ηλικιωμένος

Το ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη το βράδυ της Τρίτης (30/9), στο οποίο ενεπλάκησαν μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας. Όπως μεταδίδει και το neakriti, το ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και παρέλαβε τον τραυματία ηλικιωμένο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ο ηλικιωμένος φέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραύματα, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη Τροχαίο ΕΚΑΒ Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader