Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Με πολλαπλά τραύματα και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης μία 18χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου 2025.

Το 18χρονο κορίτσι, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Πολυμνίας στο Κορδελιό, με τις συνθήκες της πτώσης να παραμένουν αδιευκρίνιστες προς το παρόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν γιατρός και διασώστες. Αφού σταθεροποίησαν την κατάστασή της, διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Η 18χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς, όπως αναφέρει το thestival.gr.