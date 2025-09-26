Αιματηρό ξεκαθάρισμα στη Μεσαρά – Μαχαίρωσαν δύο αδέλφια για κτηματικές διαφορές

Αιματηρό επεισόδιο αναστάτωσε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) τα Καπαριανά στη Μεσαρά. Δύο αδέλφια, 29 και 32 ετών, βρέθηκαν αιμόφυρτα στο χωράφι τους μετά από άγρια επίθεση με μαχαίρια.



Ο 32χρονος δέχτηκε χτύπημα στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια, χάνοντας μεγάλη ποσότητα αίματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti, πίσω από τη φονική συμπλοκή κρύβεται κτηματική διαφορά και οι δράστες φέρονται να είναι μέλη άλλης οικογένειας.





Παρά τα σοβαρά τραύματά τους, τα δύο αδέλφια κατάφεραν να καλέσουν σε βοήθεια φίλους τους, που έσπευσαν στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια, με συνοδεία γιατρού, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου που εφημέρευε.



Η ζωή τους δεν φαίνεται να κινδυνεύει, ωστόσο η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.