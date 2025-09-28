Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν στην ΕΛΑΣ για το μαχαίρωμα στη Μεσαρά

Στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκαν οι δύο άνδρες που αναζητούνταν για επίθεση σε δύο αδέρφια στα Καπαριανά της Μεσαράς, στην Κρήτη.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Cretalive, ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος λίγες ώρες μετά την παρέλευση του αυτοφώρου παρουσιάστηκαν στις Αρχές και έδωσαν τη δική τους εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Και οι δύο υποστήριξαν πως τα δύο αδέρφια ήταν εκείνα που τους πλησίασαν και άρχισαν να τους επιτίθενται.



Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν όταν τα δύο αδέρφια (32 και 29 ετών) βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι στην Μεσαρά. Όπως οι ίδιοι κατήγγειλαν ο πατέρας και ο γιος τους επιτέθηκαν με κατσούνα και αιχμηρό αντικείμενο.



Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται καθώς τραυματίστηκαν σοβαρά.