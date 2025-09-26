Τρόμος στο Ηράκλειο: Αποκολλήθηκαν δυο μπαλκόνια στο κέντρο της πόλης

Προβληματισμό και σοκ προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής 26/09 η είδηση ότι τμήματα από δυο μπαλκόνια σε κτίρια στο κέντρο του Ηρακλείου κατέρρευσαν.

Περίοικοι κάλεσαν αμέσως την αστυνομία αλλά και τον Δήμο και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πολεοδομίας Ηρακλείου προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση.

Η μια πτώση σημειώθηκε σε ιδιωτικό χώρο στην οδό Χρυσάνθου Οικονόμου με τους μηχανικούς που κλήθηκαν να έχουν ήδη ξεκινήσει τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, καταγράφηκε και δεύτερο όμοιο περιστατικό, αυτή τη φορά με κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε κτίριο επί της οδού Γιαννίκου στον Λάκκο.

Η Δημοτική Αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο έσπευσαν αντίστοιχα μηχανικοί της Πολεοδομίας για να ελέγξουν τόσο το υπόλοιπο μπαλκόνι όσο και τη στατικότητα του κτιρίου.

