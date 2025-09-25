Το Ηράκλειο διώχνει τους εκπαιδευτικούς: Με βαλίτσα στο χέρι σε… έναν καναπέ φιλοξενίας!

Είδαν το όνομά τους στη λίστα των διορισμών ή της α’ φάσης πρόσληψης των αναπληρωτών. Ωστόσο, το χαμόγελο έσβησε από τα χείλη τους όταν ήρθαν στο Ηράκλειο και άρχισαν να ψάχνουν σπίτι. Δύο λύσεις υπάρχουν: ή μία υπόγεια τρώγλη με ένα αντίτιμο της τάξης των 300 ευρώ ή ένα μονόχωρο «φυσιολογικό» διαμέρισμα με ενοίκιο… στον Θεό! Όλα αυτά τη στιγμή που οι μισθοί ξεκινούν με κάτι λιγότερο από 800 ευρώ!



